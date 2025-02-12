صفقة عادلة بين ترامب وبوتين.. وثلث الإسرائيليين بعد 7 أكتوبر «مرضى نفسيين».. الصحة العالمية تعلن «شد الحزام».. والأردن يكشف حقيقة تصريحات الملك في البيت الأبيض|نشرة أخبار العالم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

ترامب يشكر بوتين بعد حصوله على «صفقة عادلة»

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين حصل على القليل مقابل إطلاق سراح المعتقل الأمريكي مارك فوجل.

وأشار ترامب إلى أن ما حصل عليه بوتين مقابل إطلاق سراح المعتقل الأمريكي ولذلك الصفقة عادلة، ونحن نقدر ما فعله الرئيس الروسي بشأن إطلاق سراح فوجل.

وجاء إطلاق سراح فوجل (63 عاما)، المحتجز في روسيا منذ أغسطس 2021 وكان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 14 عاما، في الوقت الذي يسعى به ترامب إلى تحسين العلاقات مع موسكو في إطار مسعى لإنهاء حرب أوكرانيا.

أكثر من ثلث الإسرائيليين يعاني «اضطراب ما بعد الصدمة»

كشفت تقرير رسمي أن أكثر من 3 ملايين إسرائيلي يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة منذ السابع من أكتوبر 2023، وهو اليوم الذي شهد هجوم فصائل المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة.

وقال مراقب الدولة في إسرائيل ماتانياهو إنجلمان إنه في أعقاب هجوم 7 أكتوبر عانى حوالي 3 ملايين شخص من بين السكان البالغين من القلق والاكتئاب وأعراض اضطراب ما بعد الصدمة، مضيفا "لقد انهار نظام الصحة العقلية، الذي كان يعاني من صعوبة في العمل حتى قبل 7 أكتوبر، في الأيام الأولى من الحرب"، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.

مصر تشارك في تدشين مجلس رواد التحالف العالمي ضد الفقر

شارك السفير راجي الإتربي الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي لدى مجموعة العشرين، مساعد وزير الخارجية، في الاجتماع الأول لمجلس رواد التحالف بصفته "رائد" مصر لدى التحالف، والذي عقد افتراضياً وافتتحته السيدة الأولى للبرازيل، وتم خلاله إقرار القواعد التأسيسية لآلية عمل التحالف وإرساء الهيكل الحاكم له.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن المشاركة تأتي على ضوء إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال قمة مجموعة العشرين بالبرازيل فى نوفمبر الماضى انضمام مصر كعضو مؤسس للتحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع.

سيناتور أمريكي يُعد مشروع قانون يعارض أهداف «ترامب» بشأن غزة

أكد السيناتور الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي تيم كين، يوم الأربعاء أن ما يقوله الرئيس دونالد ترامب بخصوص قطاع غزة ُعد فكرة خطيرة جدًا.

وكشف السيناتور الديمقراطي في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أنه قدم مشروع قانون لانتقاد خطة ترامب بخصوص قطاع غزة.

إسرائيل تهدّد باستئناف العدوان على غزة

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، مساء الثلاثاء أن جيش الاحتلال سيستأنف العدوان على قطاع غزة إذا لم تفرج حركة حماس عن الرهائن الإسرائيليين.

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي خلال إفادة صحفية مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي أن إسرائيل "ستعود إلى العمليات العسكرية والقتال" إذا لم تفرج حماس عن الرهائن، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.

ماكرون: أرفض مقترح «ترامب» بتهجير الفلسطينيين من غزة

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "احترام" الفلسطينيين وجيرانهم العرب، رافضًا فكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن التهجير الجماعي لسكان غزة من وطنهم.

وقال ماكرون في مقابلة مع شبكة CNN الأخبارية الأمريكية: "لا يمكنك أن تقول لمليوني شخص، حسنًا، الآن خمن ماذا؟ ستنتقل"، مضيفًا "الإجابة الصحيحة ليست عملية عقارية، هذه عملية سياسية".

الأردن: الملك عبدالله أكد لـ «ترامب» ضرورة بقاء سكان غزة على أرضهم

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، أن المباحثات بين الملك عبد الله الثاني، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تناولت سبل التوصل لحل شامل ودائم.

وقال وزير الخارجية الأردني، في تصريحات لفضائية العربية، إن الملك أكد لترامب ضرورة بقاء سكان قطاع غزة على أرضهم.

وأشار “الصفدي” إلى أن الملك عبد الله الثاني، أكد لـ “ترامب” أن هناك خطة عربية مصرية بشأن غزة، لافتًا إلى أن خدمة الأردن ومصالحه تعني بقاء الفلسطينيين على أرضهم.

رئيس الوزراء اللبناني يُطالب إسرائيل بالانسحاب من بلاده

أكد رئيس وزراء لبنان نواف سلام، أن بلاده تجند كل القوى الدبلوماسية والسياسية لدفع إسرائيل على الانسحاب، من جنوب لبنان.

وقال رئيس وزراء لبنان، إن الدولة ستبسط سيطرتها على كل أراضيها، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني انتشر في جنوب الليطاني وعلى إسرائيل الآن الانسحاب.

مصرع طفلين داخل سيارة بسبب «البرد» في مدينة أمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم الأربعاء، أن طفلين لقيا مصرعهما بسبب البرد في ولاية ميتشجان، بعدما فقدا الوعي داخل إحدى السيارات.

وقال قائد شرطة مدينة ديترويت الأمريكية ناثان دودا إن الطفلين اللذين يبلغان من العمر عامين وتسعة أعوام وجدا لا يتنفسان من قبل والدتهما حوالي الظهر، ونقلا إلى المستشفى حيث أعلن عن وفاتهما، بحسب ما أوردته شبكة "إن بي سي" الأمريكية.

الصحة العالمية تكشف طريقة مواجهة وقف التمويل الأمريكي

كشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مساء الثلاثاء عن الطريقة التي ستتعامل بها المنظمة الدولية مع وقف التمويل الأمريكي.

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في ختام اجتماع استمر 8 أيام للمجلس التنفيذي للمنظمة في جنيف أن المنظمة ستضطر إلى "شد الحزام".

وأوضح جيبريسوس: "نأسف لإعلان الولايات المتحدة عن نيتها الانسحاب، ونأمل بشدة أن تعيد النظر في قرارها، وسنرحب بفرصة الانخراط في حوار بناء" مع واشنطن، مضيفا: "نحن نعمل لتحقيق هدفين استراتيجيين: حشد الموارد وشد الحزام".