مواعيد مباريات اليوم الجمعة في أهم البطولات العالمية

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم يوم الجمعة 14 مايو 2025، العديد من المباريات المهمة في مختلف البطولات الأوروبية والعربية، حيث ستتنافس الفرق الكبرى لتحقيق النقاط وتعزيز مواقعها في الترتيب. وفيما يلي أبرز المواجهات والقنوات الناقلة:

مباريات الدوري الإنجليزي:

برايتون ضد تشيلسي:

الموعد: الساعة 10 مساءً.

القناة الناقلة: beIN Sports HD 1.

مباريات الدوري السعودي:

العروبة ضد الخلود:

الموعد: الساعة 3 عصرًا.

القناة الناقلة: SSC HD.

الاتفاق ضد الفتح:

الموعد: الساعة 5 مساءً.

القناة الناقلة: SSC HD.

الهلال ضد الرياض:

الموعد: الساعة 7 مساءً.

القناة الناقلة: SSC HD.

مباريات الدوري الإسباني:

جيرونا ضد خيتافي:

الموعد: الساعة 10 مساءً.

القناة الناقلة: beIN Sports HD 3.

مباريات الدوري الإيطالي:

بولونيا ضد تورينو:

الموعد: الساعة 9:45 مساءً.

القناة الناقلة: AD Sports 1 HD.

مباريات الدوري الألماني:

أوجسبورج ضد لايبزيج:

الموعد: الساعة 9:30 مساءً.

القناة الناقلة: beIN Sports HD 5.

مباريات الدوري الفرنسي:

ستاد بريست ضد أوكسير:

الموعد: الساعة 9:45 مساءً.

القناة الناقلة: beIN Sports HD 4.