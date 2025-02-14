قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إغلاق جزئي وتأمين المناطق الدينية.. الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة
بعد مرور أسبوع.. ماذا يحدث في طقس أمشير؟
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 14 فبراير 2025
مواعيد مباريات اليوم الجمعة في أهم البطولات العالمية
دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن مركز أطفيح بالجيزة اليوم
هل يجوز صيام النصف من شعبان اليوم الجمعة فقط؟
تحديات غير مسبوقة تهدد وحدة الاتحاد الأوروبي.. فيديو
وزير الخارجية: مصر بصدد بلورة تصور شامل يهدف لمساعدة الفلسطينيين
لو هتسافر.. مواعيد القطارات اليوم
موضوع خطبة الجمعة اليوم في مساجد الأوقاف
صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر فبراير 2025.. غدا
من اليوم.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في أهم البطولات العالمية

مباريات اليوم
مباريات اليوم
حمزة شعيب

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم يوم الجمعة 14 مايو 2025، العديد من المباريات المهمة في مختلف البطولات الأوروبية والعربية، حيث ستتنافس الفرق الكبرى لتحقيق النقاط وتعزيز مواقعها في الترتيب. وفيما يلي أبرز المواجهات والقنوات الناقلة:

مباريات الدوري الإنجليزي:

برايتون ضد تشيلسي:

الموعد: الساعة 10 مساءً.

القناة الناقلة: beIN Sports HD 1.

مباريات الدوري السعودي:

العروبة ضد الخلود:

الموعد: الساعة 3 عصرًا.

القناة الناقلة: SSC HD.

الاتفاق ضد الفتح:

الموعد: الساعة 5 مساءً.

القناة الناقلة: SSC HD.

الهلال ضد الرياض:

الموعد: الساعة 7 مساءً.

القناة الناقلة: SSC HD.

مباريات الدوري الإسباني:

جيرونا ضد خيتافي:

الموعد: الساعة 10 مساءً.

القناة الناقلة: beIN Sports HD 3.

مباريات الدوري الإيطالي:

بولونيا ضد تورينو:

الموعد: الساعة 9:45 مساءً.

القناة الناقلة: AD Sports 1 HD.

مباريات الدوري الألماني:

أوجسبورج ضد لايبزيج:

الموعد: الساعة 9:30 مساءً.

القناة الناقلة: beIN Sports HD 5.

مباريات الدوري الفرنسي:

ستاد بريست ضد أوكسير:

الموعد: الساعة 9:45 مساءً.

القناة الناقلة: beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات اليوم مباريات الجمعة مباريات الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء وزير الصحة والسكان ونقيب أطباء الأسنان

إلغاء التكليف.. نقيب أطباء الأسنان يصدم دفعة 2023 بعد لقاء وزير الصحة

صورة امين الشرطة المعثور علي جثته بمياه الملاحة بطنطا

ننشر أول صورة لـ أمين الشرطة الذي عثر على جثته بمياه ترعة الملاحة بطنطا (خاص)

زيادة المعاشات قبل رمضان ولا بعده؟.. رئيس الوزراء يعلن موعد التنفيذ رسميًا في هذا التوقيت

زيادة المعاشات قبل رمضان ولا بعده؟.. رئيس الوزراء يعلن موعد التطبيق رسميًا في هذا التوقيت

وزير التربية والتعليم

محكمة القضاء الإداري تتدخل لفض خلاف وزير التعليم مع معلمي اللغة الثانية|ماذا حدث؟

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. متى يتم صرف مرتبات فبراير 2025؟

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. متى يتم صرف مرتبات فبراير 2025؟

على الهواء.. رئيس الوزراء يعلن مفاجأة سارة بشأن الأسعار الفترة المقبلة

على الهواء.. رئيس الوزراء يعلن مفاجأة سارة بشأن الأسعار الفترة المقبلة

مصطفى مدبولي

كيف يتم تطبيق زيادات الإيجارات القديمة؟ رئيس الحكومة يحسم الأمر

الذهب

اشتروا بسرعة.. رسالة عاجلة من شعبة الذهب للمواطنين .. فيديو

ترشيحاتنا

هند رشاد، أمين سر إعلام النواب

إعلام النواب: مواقف مصر والأردن ثابتة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني

عيد عبد الهادي

الحرية المصري: موافقة الوزراء على التيسيرات الجمركية تدعم الاقتصاد الوطني

حنان عبده عمار

عضو خارجية النواب: موقف مصر والأردن واضح وثابت تجاه القضية الفلسطينية

بالصور

في عيد الحب| نادين نجيم تستعرض أناقتها بإطلالة ملفتة

نادين نجيم
نادين نجيم
نادين نجيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

المزيد