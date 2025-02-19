رئيس وزراء إسبانيا: قررنا رفع العلاقات الثنائية مع مصر إلى مرتبة الشراكة الإستراتيجية

قال رئيس وزراء إسبانيا، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي: “اليوم مهم جدا، لأن إسبانيا ومصر قررت رفع العلاقات الثنائية إلى مرتبة الشراكة الإستراتيجية”.

وأضاف: “هذه الشراكة ستتم لتعزيز العلاقات قى مجالات مهمة، منها التجارة والإستثمار والتعاون الإنمائي والشئون الداخلية والهجرة والدفاع والثقافة والزراعة، ومذكرات التفاهم التي وقعناها هي حول التجارة والسياحة والنقل وغيرها التي ستسهم فى تعزيز التعاون”.

وتابع: “منتدي الاعمال التي يجري هذه الأثناء سيكون فرصة لإكتشاف مزيد من فرص الإستثمار، ونطمح لتعميق هذا التعاون مع مصر فى مجالات إستراتيجية”.

واسترسل: “هذه الزيارة مهمة فى الظروف التي تجري بها، منها الظروف القاسية التي تمر الشرق الأوسط، تحديدا غزة ، ونعرب عن رفضنا الشديد والحاسم لتهجير الفلسطينين من غزة”.