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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتحاد الدولي للخماسي الحديث: تنظيم مصر للبطولات رائع.. وسنبحث تعديلات على الموانع

الجورجي فياتشيسلاف ماليشيف، نائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث
الجورجي فياتشيسلاف ماليشيف، نائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث
عبدالله هشام   -  
محمد سمير   -  
تصوير إيهاب عيد

أعرب الجورجي فياتشيسلاف ماليشيف، نائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، عن سعادته بالمستوى المتميز لتنظيم مصر للبطولات، سواء كأس العالم أو بطولة العالم، مشيدًا بالجهود المبذولة في استضافة هذه الفعاليات.

وفي حديث صحفي على هامش بطولة كأس العالم للرجال والسيدات، وهي أولى جولات سلسلة كأس العالم لهذا الموسم، قال ماليشيف "ظهور الموانع لأول مرة في بطولات الكبار بدلًا من الفروسية خطوة جيدة نحو تطوير رياضة الخماسي الحديث. مع مرور الوقت، سنتمكن من تحديد الجوانب التي تحتاج إلى تحسين والإجراءات التي ستجعلها أكثر ملاءمة للرياضيين".

وأضاف "بالطبع، واجه اللاعبون بعض الصعوبات، كما حدث عند تطبيق هذا النظام العام الماضي في بطولات الناشئين والشباب، لكننا نلاحظ الآن تفوقًا نسبيًا لمن خاضوا هذه التجربة من قبل مقارنةً بالمشاركين الجدد".

وتابع "على المستوى الشخصي، أجد أن البطولات التي تُنظَّم في الجامعة الأمريكية هي المفضلة لدي. يجب أن أكون صادقًا، المكان مريح جدًا لنا من حيث التنظيم والطقس، رغم أن البطولات التي تُقام في الإسكندرية رائعة أيضًا، لكني أتحدث عن تفضيلي الشخصي".

واختتم حديثه قائلا "كما حدث عند دمج الجري والرماية في رياضة واحدة، حيث كانت هناك فروقات زمنية كبيرة بين اللاعبين في البداية حتى اعتادوا على النظام الجديد وأصبحت الفروقات أقل مع الوقت، نتوقع أن يحدث الأمر نفسه مع الموانع. ومع ذلك، لا نستبعد إجراء بعض التعديلات عليها في العام المقبل".

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