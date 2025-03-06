مستقبل وطن يفتتح أكبر معرض مواد غذائية "أهلاً رمضان" في الإسكندرية

افتتحت أمانة محرم بك بحزب مستقبل وطن الإسكندرية أكبر معرض مواد غذائية بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار "أهلاً رمضان" بمنطقة محرم بك.

شهد الافتتاح حضور النائب محمد جبريل عضو مجلس النواب، النائب محمد حمزة عضو مجلس الشيوخ، النائب إيهاب أبو كليلة عضو مجلس الشيوخ، والنائب أبو العباس فرحات عضو مجلس النواب،والمهندس عمرو علام عضو هيئة مكتب الأمانة العامة، وهشام درويش أمين الأمانة، مصطفى أبو شال الأمين المساعد، وأعضاء الأمانات النوعية وهيئة المكتب بمحرم بك

قال هشام درويش أمين الأمانة، إن هذا المعرض يأتي في إطار جهود حزب مستقبل وطن لدعم الأسواق المحلية وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين بمناسبة شهر رمضان المبارك، ليقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والسلع الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك لتلبية احتياجات الأسر وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم في هذا الشهر الكريم.

وتابع أن المعرض يتضمن تشكيلة واسعة من المواد الغذائية، وغيرها من المستلزمات التي يحتاجها أهالينا خلال شهر رمضان بتوفير أفضل العروض والخصومات لجعل شهر رمضان أكثر يسراً وراحة.