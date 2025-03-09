بعد تألقه مع ليفربول.. محمد صلاح يقترب من حصد جائزة جديدة بالدوري الإنجليزي | ما القصة؟

إنجاز جديد يقترب ليضاف إلي تاريخ الفرعون المصري محمد صلاح حيث تم اختياره ضمن القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر فبراير لدوره الرئيسي في فوز ليفربول .

محمد صلاح مرشح لجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز

ولعب محمد صلاح دورا محوريا في حصول ليفربول على 12 نقطة من ست مباريات، مما عزز موقعه في صدارة جدول الترتيب.



وساهم محمد صلاح في 10 أهداف، وسجل أمام بورنموث (مرتين)، وإيفرتون، وولفرهامبتون، وأستون فيلا، ومانشستر سيتي، ليثبت دوره باعتباره اللاعب الأكثر حسما في الدوري حاليًا.

ودخل زميله في الفريق دومينيك زوبوسزلاي القائمة المختصرة أيضا بعد التسجيل في انتصارات ليفربول على مانشستر سيتي ونيوكاسل، بما في ذلك مساعدة صلاح في الأول.

من هم المتنافسون علي جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويتنافس على الجائزة أيضا بيتو لاعب إيفرتون، وجان فيليب ماتيتا لاعب كريستال بالاس، ويانكوبا مينتيه لاعب برايتون، وجيد سبنس لاعب توتنهام.

قائمة جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز

بيتو (إيفرتون) كان مهاجم إيفرتون ثاني أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر فبراير برصيد خمسة أهداف في نفس العدد من المباريات.

جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس)

استمتع الفرنسي بشهر ممتاز آخر أمام المرمى لفريق أوليفر جلاسنر ، بعد ترشيحه لجائزة يناير، سجل هدف التعادل ضد إيفرتون، و قدم ماتيتا تمريرة حاسمة لدانييل مونوز ليسجل في الفوز على فولهام قبل أن يسجل مرة أخرى ضد أستون فيلا في فوز ساحق 4-1 .

يانكوبا مينتيه (برايتون آند هوف ألبيون)

سجل الجناح البالغ من العمر 20 عامًا هدفين ضد تشيلسي ليحقق فريق سيجلز فوزًا رائعا بنتيجة 3-0 قبل أن يقدم تمريرة حاسمة لجورجينيو روتر في الفوز 4-0 على ساوثهامبتون ، ثم ساعد مينتيه فريق سيجلز في تحقيق فوز مهم 2-1 على فريق بورنموث المرشح لبطولة أوروبا.

دومينيك زوبوسزلاي (ليفربول)

كان زوبوسزلاي لاعبا أساسيا آخر خلال الشهر، لصالح ليفربول، وساعد ليفربول في توسيع تقدمه في صدارة الجدول بفضل هدفين وتمريرة حاسمة، حيث صنع الهدف الافتتاحي وسجل الهدف الثاني في فوزهم 2-0 على مانشستر سيتي .