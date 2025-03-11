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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسام موافي يوضح أسباب معاناة بعض الأشخاص من تضخم الطحال ونشاط نخاع العظم

حسام موافي
حسام موافي
عادل نصار

أجاب الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بالقصر العيني، على استفسار أحد المشاهدين حول حالة والده البالغ من العمر 54 عامًا، حيث اكتشف منذ ست سنوات أن الطحال لديه متضخم، بينما كان الكبد سليمًا، موضحًا أن الطبيب المعالج حينها أن السبب يعود إلى الإصابة بالبلهارسيا. وبعد عام، ظهرت لديه أجسام مضادة، ولكن تحليل PCR كان طبيعيًا، كما أظهرت صورة الدم زيادة في كرات الدم البيضاء والحمراء والصفائح الدموية.

وأوضح الدكتور حسام موافي، خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا» على قناة «صدى البلد»، أن نخاع العظم هو المسؤول عن تكوين الدم وإنتاج مكوناته، والتي تشمل كرات الدم البيضاء، كرات الدم الحمراء، والصفائح الدموية.

وأضاف أن نخاع العظم قد يمر بحالتين، إما نشاط زائد أو خمول، وفي حالة النشاط الزائد، قد يؤثر على أحد مكونات الدم فقط، مثل كرات الدم الحمراء، أو قد يشمل كرات الدم الحمراء والبيضاء، أو الصفائح الدموية، أو حتى جميع هذه المكونات معًا.

وأشار الدكتور موافي إلى أن نقص الأكسجين قد يؤدي إلى تنشيط كرات الدم الحمراء بشكل كبير، مما قد يسبب زيادة غير طبيعية في عددها.

وأكد أن الطحال يلعب دورًا مهمًا في نشاط نخاع العظم، حيث يرتبط بوظائفه في إنتاج وتصفية مكونات الدم، مما يجعله جزءًا أساسيًا في عملية تكوين الدم داخل الجسم.

حسام موافي الطحال الدم البيضاء القصر العيني ن الطبيب المعالج

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