خايفين على الدوري.. الزمالك يكشف أسباب رفضه دعم الأهلي في الانسحاب من القمة

كشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن أسباب رفض النادي خوض مباراة القمة أمام الأهلي، والتي كان من المقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

وأوضح سالم، في تصريحات تليفزيونية، أن السبب الرئيسي وراء عدم خوض المباراة هو الحرص على انتظام الدوري وحقوقه التسويقية، بالإضافة إلى احترام شغف الجماهير بمشاهدة المباريات. وأضاف: "التصعيد ليس هو الحل الأمثل في كل الأوقات، وقرار عدم خوض المباراة كان غير حكيم، لذا كان اعتراضنا معنويًا من خلال بيان رسمي ومؤتمر صحفي".

التزام الزمالك بلوائح الدوري

وأشار المتحدث الرسمي للزمالك إلى أن النادي التزم باللوائح منذ بداية المسابقة، واستجاب لمتطلبات القرعة رغم تحفظاته على توقيت بعض المباريات، وذلك حفاظًا على الالتزامات التسويقية وانتظام المسابقة. وتابع: "رفضنا تأجيل المباراة لأننا فضّلنا المصلحة العامة على الخاصة".

وبشأن العقوبات المحتملة، قال سالم: "قرار خصم النقاط بسبب عدم الحضور هو من اختصاص لجنة المسابقات، ولكن إذا تمت مخالفة اللوائح فلن نصمت وسنتخذ موقفًا قويًا".

واختتم حديثه قائلاً: "الزمالك التزم بكافة بنود اللائحة التي تضمن لنا نقاط المباراة الثلاث، ولسنا بحاجة لانتظار أي قرار من أحد، لذلك سنلتزم الصمت لأننا نثق في صحة موقفنا، كما أكدنا قبل المباراة رفضنا تغيير موعدها أو طاقم التحكيم".