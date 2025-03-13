ويسكي حلال.. مية السلطة على طريقة الحاتي

قدم الشيف محمد عمر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل سلطه الحاتي “ مية السلطة” والتي تعرف باسم ويسكي حلال في المطاعم.
المكونات..
طماطم
خيار
بصلة صغيرة
حزمة بقدونس
طماطم مبشورة
نصف ملعقة صغيرة ثوم مفروم
فلفل حار حسب الرغبة
٣ كوب ماء مثلج مع قطع ثلج
نصف ملعقة صغيرةملح
ربع ملعقةصغيرة فلفل
ربع ملعقة صغيرة كمون
ملعقة صغيرة باريكا
ربع ملعقة صغيرة شطة
نصف ليمونة
ملعقة كبيرة خل
الطريقة..
-في طبق عميق نضع الطماطم المبشورة والبهارات والليمون والخل والماء والثوم ونقلب جيدا.
-ثم نضيف السلطة طماطم والخيار والبقدونس والبصل متقطعين قطع صغيرة ويقلب معا.
-وتغطي وتترك في الثلاجة لمدة ساعتين
وتقدم السلطة في اطباق وماية السلطة في اكواب مثل محلات الحاتي.