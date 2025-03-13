ويسكي حلال.. مية السلطة على طريقة الحاتي

قدم الشيف محمد عمر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل سلطه الحاتي “ مية السلطة” والتي تعرف باسم ويسكي حلال في المطاعم.

المكونات..



طماطم

خيار

بصلة صغيرة

حزمة بقدونس

طماطم مبشورة

نصف ملعقة صغيرة ثوم مفروم

فلفل حار حسب الرغبة

٣ كوب ماء مثلج مع قطع ثلج

نصف ملعقة صغيرةملح

ربع ملعقةصغيرة فلفل

ربع ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة باريكا

ربع ملعقة صغيرة شطة

نصف ليمونة

ملعقة كبيرة خل



الطريقة..



-في طبق عميق نضع الطماطم المبشورة والبهارات والليمون والخل والماء والثوم ونقلب جيدا.



-ثم نضيف السلطة طماطم والخيار والبقدونس والبصل متقطعين قطع صغيرة ويقلب معا.



-وتغطي وتترك في الثلاجة لمدة ساعتين

وتقدم السلطة في اطباق وماية السلطة في اكواب مثل محلات الحاتي.