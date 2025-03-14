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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| تحالف عملاق يسعى للاستحواذ على مصانع إنتل.. من هو فريق العاصفة المظلمة القراصنة الذين اخترق إكس؟

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي.
 

بعد خسائر فادحة.. تحالف عملاق يسعى إلى الاستحواذ على مصانع إنتل
 

أفادت وكالة "رويترز"، بأن شركة TSMC التايوانية، تجري مناقشات مع شركات التقنية الأمريكية بشأن إنشاء مشروع مشترك للاستحواذ على قسم التصنيع في إنتل، بناء على دعم من إدارة دونالد ترامب.


علي بابا تكشف عن ذكاء اصطناعي قادر على تعرف المشاعر البشرية
 

أصدرت مجموعة علي بابا Alibaba، نموذجا جديدا للذكاء الاصطناعي، يدعي R1-OMNI، وهو قادر على التعرف على المشاعر الإنسانية من خلال الإشارات الصوتية والبصرية.


تلفاز TCL Q10L QD-Mini LED الجديد يصل مع دعم DeepSeek
 

أطلقت شركة TCL، تلفاز جديد يسمي Q10L QD-Mini LED، والذي يأتي كخليفة للطراز Q10K Mini LED الذي تم إطلاقه في عام 2024.


جوجل تطلق نماذج ذكاء اصطناعي متطورة لتعزيز قدرات الروبوتات
 

أطلقت شركة ديب مايند DeepMind التابعة لشركة جوجل Google، نموذجين جديدين للذكاء الاصطناعي مصممين لمساعدة الروبوتات علي أداء مجموعة واسعة من المهام في العالم الحقيقي.


هاتف جديد من وان بلس قادم بشاشة كبيرة ومعالج قوي


تستعد شركة وان بلس OnePlus، لإطلاق هاتف جديد بمواصفات قوية، والذي سيكون منافسا لفئة الهواتف الرائدة.


الكشف عن مولد الفيديو الجديد بالذكاء الاصطناعي في Gemini من جوجل
 

سيحصل روبوت الدردشة Gemini من جوجل قريبا على إمكانيات إنشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي، مما يسمح له بإنشاء ليس فقط الصور، ولكن أيضا مقاطع فيديو قصيرة بناء على أوصاف المستخدم النصية.


 

من هم فريق العاصفة المظلمة؟.. قراصنة تمكنوا من اختراق إكس
 

شهدت منصة التواصل الاجتماعي إكس المملوكة لـ إيلون ماسك، وكانت تعرف سابقا باسم تويتر، ثلاثة انقطاعات كبيرة في يوم واحد، مما أثر على الملايين من المستخدمين حول العالم.


3 أخطاء شائعة عن سماع صافرة في الكمبيوتر .. تعرف عليها
 

يعد سماع صافرة أو صوت غير طبيعي صادر من جهاز الكمبيوتر أمرا مقلقل للكثير من المستخدمين، هذا الصوت عادة ما يكون تنبيها إلى مشكلة معينة داخل الجهاز.

ترامب أخبار التكنولوجيا جوجل ذكاء اصطناعي إنتل Gemini

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