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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيلينسكي: بوتين رفض فعليًا اقتراح وقف إطلاق النار في الحرب الأوكرانية

الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي
ناصر السيد

قال الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، اليوم الأربعاء أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، رفض وقف إطلاق النار الشامل في الحرب الأوكرانية.

هجوم روسي على أوكرانيا

ونشر الرئيس الأوكراني صورة عبر حسابه بمنصة "إكس" لهجوم روسي على مدينة سومي باستخدام طائرة مسيرة من طراز شاهد، مشيرا إلى استهداف البنية التحتية للطاقة.

وقال زيلينسكي "في الوقت الحالي، وفي مناطق عديدة، يُمكنكم سماع ما تحتاجه روسيا حقًا، حوالي 40 طائرة مسيرة من طراز "شاهد" تحلق في سمائنا، والدفاع الجوي نشط".

وأضاف "للأسف، وقعت ضربات، وتحديدًا على البنية التحتية المدنية، إصابة مباشرة بطائرة مسيرة من طراز "شاهد" على مستشفى في سومي، وهجمات على مدن في منطقة دونيتسك، وطائرات مسيرة هجومية تحلق حاليًا في سماء مناطق كييف، وجيتومير، وسومي، وتشرنيغوف، وبولتافا، وخاركوف، وكيروفوهراد، ودنيبروبيتروفسك، وتشيركاسي".

تدمير قطاع الطاقة

وأوضح الرئيس زيلينسكي أن "هذه الهجمات الليلية الروسية هي التي تُدمر قطاع الطاقة لدينا، وبنيتنا التحتية، والحياة الطبيعية للأوكرانيين، وكون هذه الليلة ليست استثناءً، يُظهر أن الضغط على روسيا يجب أن يستمر من أجل السلام".

وتابع "اليوم، رفض بوتين فعليًا اقتراح وقف إطلاق النار الشامل، ومن الصواب أن يردّ العالم برفض أي محاولة من بوتين لإطالة أمد الحرب".

وقال الرئيس الأوكراني إن العقوبات على روسيا مساعدة أوكرانيا تعزيز حلفائنا في العالم الحر، والسعي لتوفير ضمانات أمنية ولا سبيل لتحقيق السلام إلا بوقف روسيا الفعلي لهجماتها على البنية التحتية المدنية، كدليل على استعدادها لإنهاء هذه الحرب.

زيلينسكي بوتين هجوم روسي على أوكرانيا الحرب الأوكرانية طائرة مسيرة طراز شاهد

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