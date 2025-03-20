إعلامي زملكاوي يزف بشرى لجماهير الأهلي

زف الإعلامي عمرو الدردير بشري سارة لجماهير الأهلي بشأن علي معلول عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب الدردير: واخيراً عودة المحترم علي معلول في قائمة الأهلي امام إنبي .

وقال الإعلامي خالد الغندور، إن سامي قمصان الذي سيقود فريق الأهلي في مباراة إنبي اليوم الخميس في كأس عاصمة مصر، يفكر في الدفع بعلي معلول في مباراة اليوم.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"يفكر قمصان في إعطاء معلول فرصة في المباراة بسبب عدم خوض معلول لأي مباراة رسمية منذ إصابته وهي المباراة الأولى التي سيدخل اللاعب التونسي بها قائمة الفريق".

وأضاف: "ظهور معلول الأول في مارس كما أكدنا في يناير الماضي إن اللاعب لن يكون جاهز إلا بعد نهاية فبراير".

واختتم:"المران الختامي اليوم شارك به عدد كبير من اللاعبين من الفريق الأول أبرزهم علي معلول وياسر إبراهيم وأفشة وأحمد رضا ويحي عطية الله وعمر كمال عبدالواحد وعمر الساعي وكريم وليد نيدفيد وحمزة علاء ومصطفى مخلوف بجانب عدد من لاعبي الشباب".