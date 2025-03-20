قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمريكا تعتقل مسلحًا صوب مسدسًا على مقر وكالة المخابرات المركزية
حدث فى 20 رمضان.. فتح مكة وبناء مسجد القيروان
حقيقة بيع بنك القاهرة.. رئيس الوزراء يكشف التفاصيل كاملة| إنفوجراف
إعلام فلسطيني: مدفعية الاحتلال تواصل قصف المناطق الجنوبية الشرقية بغزة
الحوثيون يسقطون طائرة استطلاع أمريكية جنوبي صنعاء
ترامب يتوعد الحوثيين بـ الإبادة التامة ويحذر إيران
تحسن ملحوظ.. آخر تطورات الحالة الصحية لقداسة البابا فرنسيس
تهدر الموارد المالية.. ترامب يعتزم إغلاق وزارة التعليم الأمريكية
الشتاء يعود .. مفاجأة غير متوقعة فى حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
تعرف على مواعيد كافة قطارات السكة الحديد اليوم الخميس
فرنسا والسعودية تترأسان مؤتمرًا دوليًا لدعم حل القضية الفلسطينية
8 كلمات تتسابق الملائكة على كتابتها والصعود بها لله.. لا تفوتها في صلاتك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تهدر الموارد المالية.. ترامب يعتزم إغلاق وزارة التعليم الأمريكية

الرئيس الأمريكي ترامب
الرئيس الأمريكي ترامب
أحمد قاسم

يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإصدار أمر تنفيذي، الخميس، يدعو إلى إغلاق وزارة التعليم الأمريكية، وفقًا لما كشفه مسؤول في البيت الأبيض لوكالة أسوشيتد برس، في خطوة قد تثير جدلًا واسعًا نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه الوزارة في النظام التعليمي الأمريكي.

لطالما انتقد ترامب وزارة التعليم، واصفًا إياها بأنها كيان بيروقراطي يهدر الموارد المالية ومشبع بالأيديولوجيا الليبرالية.

 ومع ذلك، فإن إلغاء الوزارة بالكامل يتطلب موافقة الكونغرس، الذي أنشأها عام 1979 في عهد الرئيس الأسبق جيمي كارتر، مما يجعل تنفيذ هذا القرار أمرًا معقدًا على المستوى التشريعي.

توجيهات رئاسية  

وفقًا لبيان صادر عن البيت الأبيض، فإن الأمر التنفيذي سيوجه وزيرة التعليم، ليندا ماكماهون، إلى اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لتسهيل إغلاق الوزارة، على أن يتم إعادة صلاحيات التعليم إلى الولايات، مع ضمان استمرار الخدمات التعليمية والبرامج الحيوية دون أي انقطاع، مما يعني أن تنفيذ القرار قد يكون تدريجيًا وليس فوريًا.

بدأت إدارة ترامب بالفعل في تقليص حجم الوزارة خلال الفترة الماضية، عبر تسريح عدد من الموظفين وإلغاء بعض البرامج، حيث تم تقليص القوى العاملة إلى النصف. كما شهد مكتب الحقوق المدنية ومعهد علوم التعليم، المسؤول عن جمع البيانات حول مستوى التقدم الأكاديمي، تقليصات كبيرة في ميزانيتهما وموظفيهما.

التداعيات

تشرف وزارة التعليم على إنفاق مليارات الدولارات سنويًا لدعم المدارس العامة، كما تدير برنامج القروض الطلابية الفيدرالية، الذي تبلغ قيمته 1.6 تريليون دولار. وفي حال تنفيذ خطة ترامب، فمن المتوقع أن تتولى الولايات مسؤولية هذه البرامج، وهو ما قد يؤدي إلى اختلافات كبيرة في مستوى التمويل والسياسات التعليمية من ولاية إلى أخرى، وسط مخاوف من تأثير ذلك على جودة التعليم في بعض المناطق.

وفي الوقت الذي يرى فيه أنصار ترامب أن إلغاء الوزارة سيؤدي إلى تقليل البيروقراطية وتحقيق كفاءة أكبر في الإنفاق التعليمي، يحذر المعارضون من أن تفكيك الوزارة قد يعمّق الفجوات التعليمية بين الولايات، خصوصًا في المناطق التي تعتمد بشكل أساسي على التمويل الفيدرالي لدعم مدارسها.
 

وزارة التعليم الأمريكية ترامب دونالد ترامب وزارة التعليم الرئيس ترامب أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير المالية

وزير المالية: زيادة دائمة بنسبة 25% في المعاشات بدءًا من أبريل

رئيس الوزراء

قرار حكومي بصرف معاشات أبريل .. وموعد الزيادة 25%

زيادة المعاشات رسميًا لـ13 مليون مواطن في هذا الموعد بعد قرار الحكومة

زيادة المعاشات رسميًا لـ13 مليون مواطن في هذا الموعد بعد قرار الحكومة

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يزف بشرى للمصريين بشأن موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية

هالة زايد وزيرة الصحة السابقة تكشف اصعب موقف تعرضت له

كلّم ربنا | هالة زايد وزير الصحة السابق تكشف أصعب موقف تعرضت له

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يكشف حقيقة بيع بنك القاهرة بمليار جنيه

رئيس الوزراء

صرف معاشات أبريل خلال أيام وزيادة 25% لهؤلاء.. هدية الحكومة للمصريين قبل العيد

صرف 300 جنيه منحه لتلك الفئات خلال شهر رمضان

صرف 300 جنيه منحة لهذه الفئات في رمضان

ترشيحاتنا

ارشيفية

مصرع شاب مجهول الهوية في حادث تصادم بالدقهلية

محافظ المنيا يتفقد الحالة العامة بشوارع حي شمال المدينة

خلال جولة ليلية.. محافظ المنيا يوجه برفع الإشغالات لتوفير السيولة المرورية

تشببع جثمان

تشييع جثمان طــفل سقط عليه سقف حجرة دروس بالدقهلية

بالصور

طريقة عمل السمك الفيليه فى الفرن

طريقة عمل السمك الفليه
طريقة عمل السمك الفليه
طريقة عمل السمك الفليه

ألم الحلق في الصيام ..كيفية التخلص منه

ألم الحلق والصيام ..كيفية التخلص منه
ألم الحلق والصيام ..كيفية التخلص منه
ألم الحلق والصيام ..كيفية التخلص منه

أعراض التهاب المرارة وتقليل خطر الإصابة بها

عراض التهاب المرارة وتقليل خطر الاصابة بها
عراض التهاب المرارة وتقليل خطر الاصابة بها
عراض التهاب المرارة وتقليل خطر الاصابة بها

هل الهربس معدٍ؟.. تعرّف على أعراضه وطرق انتقاله

هل الهربس معدى ؟
هل الهربس معدى ؟
هل الهربس معدى ؟

فيديو

المتهمين

عرضوا حياة المواطنين للخطر.. القبض على 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية

بوسي

عمره خلص بالسجن.. بوسي تكشف حقيقة تسببها في وفاة زوجها الأول

خالد بيبو

العمل مع الأهلي شرف.. خالد بيبو يكشف سبب رحيله من منصب مدير الكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: التهجير الناعم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: العادات السيئة عند الأطفال

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: في عيدها .. شكرا لكل أم.. شكرا يا أمي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جون ميرشايمر.. رجل رأى العاصفة قادمة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: رسالة الصين لأمريكا: جاهزون!! لا لهيمنة الدولار

المزيد