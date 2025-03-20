قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بشكل مفاجئ.. محمد سامي يودع الدراما التلفزيونية ويعلن اعتزاله
خبير أثري:قطاع السياحة أحد القاطرات الرئيسية للاقتصاد المصري
إنجاز مصري في دورة الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص تورين 2025
قناة مجانية تنقل مباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا
مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. أخبار تهمك
سعر الجنيه الإسترليني في تعاملات اليوم الخميس
رئيس الوزراء يُتابع الموقف المالي لمشروعات التعليم العالي التي تنفذها الهيئة الهندسية
هل يمكن أن تكون ليلة القدر في ليلة 21 رمضان؟.. احرص على دعاء النبي
رئيس الوزراء يتابع توسعة كورنيش الإسكندرية..وإجراءات تشغيل حدائق تلال الفسطاط
مصرع سائق.. تفاصيل مثيرة في معاينة حريق سيارة المواد البترولية بمدينة السلام
ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر ..وموعد المباراة المقبلة
95 شهيدا إثر قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرتا التخطيط والبيئة تناقشان توجهات الخطة الاستثمارية لقطاع البيئة

رانيا المشاط
رانيا المشاط
هاجر رزق   -  
آية الجارحي

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وذلك لبحث توجهات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم 2026/2025 لقطاع البيئة، حيث استعرض الوزيران أولويات الخطة والاستثمارات المرصودة في ضوء توجهات حوكمة الإنفاق الاستثماري وجهود تحقيق التنمية.

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية البُعد البيئي، باعتباره أحد أهم أبعاد التنمية المستدامة، والتي تتكامل وتتشابك مع البعدين الاقتصادي والاجتماعي، وبما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التقليدية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتجددة.

وأضافت أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومراعاة الاستدامة البيئية توجهًا رئيسيًا في خطة الدولة التنموية، حيث تعمل الوزارة على زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من جملة الاستثمارات العامة لنحو 55% في العام المالي المقبل 2025/2026.

وأوضحت أن رؤية مصر 2030 تولي أهميةً خاصة لتحقيق "نظام بيئي متكامل ومستدام"، من خلال مواجهة تحديات تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية والمحافظة على التنوع البيولوجي واستدامة النظم البيئية، متابعة أن ذلك يتم بالتركيز علي أهمية رصد التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف معها والحد من غازات الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى رفع كفاءة إدارة المحميات الطبيعية، بما يُحقق الاستمرارية والاستدامة المالية لها، فضلًا عن دعم البنية التحتية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وحول المُرتكزات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/25، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الخطة تتبنى ستة مُرتكزات أساسية، تبدأ من مستهدفات رؤية مصر 2030، وبما يتكامل مع كلٍ من أولويات برنامج عمل الحكومة، والاستراتيجيات والخطط القطاعية، وفي إطار التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والتوجهات الحديثة لقانون التخطيط العام، وبما يدعم جهود الدولة لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية من خلال تنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة.

كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المنهجية المُتكاملة لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/25، والتي تتضمن تحديد دور كل وزارة في تنفيذ "رؤية مصر 2030" و"برنامج عمل الحكومة" والاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة، إلى جانب تحليل الوضع الحالي لمشروعات الخطة الاستثمارية لكل وزارة، مع دراسة التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية والبروتوكولات الجاري تنفيذها ذات الصلة بكل وزارة، فضلًا عن تقديم مجموعة من الأدوات التخطيطية التي تساعد كل وزارة في تحسين جودة العملية التخطيطية.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026/2025، ولكن من بداية العام المالي 2027/2026 سيكون إعداد الخطة لمدة 3 سنوات وليست خطة سنوية وذلك تنفيذًا لقانون المالية العامة الموحد، لافتة إلى أن الوزارة تعقد جلسات مستمرة مع الوزارات المختلفة من أجل مناقشة خطة العام المالي المقبل، والاستعداد لوضع الخطة متوسطة المدى .

من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على التنسيق والتعاون المستمر بين وزارتى البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي فيما يخص متابعة تنفيذ مستهدفات الخطة الاستثمارية ومستهدفات برنامج الحكومة في مجالات البيئة، ومنها مشروعات تغير المناخ، والحد من التلوث من خلال تحسين نوعية الهواء والمياه، وحماية الطبيعة، وتنفيذ البرامج البيئية الداعمة وتحسين البيئة الصناعية، وتنفيذ مشروعات التشجير. 

وأوضحت د.ياسمين فؤاد أنه تم استعراض مخطط العام القادم من الخطة الإستثمارية والذي تستهدف وزارة البيئة فيه تنفيذ العديد من المشروعات الهامة ذات التأثير المباشر ومنها الانتهاء من توريد عدد ١٢٠ أتوبيس كهربائي ستعمل بالقاهرة الكبرى كتجربة رائدة في مصر نحو التوسع في النقل الجماعي الكهربي، وذلك تحت مظلة مكون النقل المستدام في مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى والمنفذ بالتعاون مع البنك الدولي بتمويل ٢٠٠ مليون دولار .

وأضافت وزيرة البيئة أنه يتم حاليًا الانتهاء من البنية التحتية للمدينة المتكاملة لادارة المخلفات بالعاشر من رمضان، لتصبح اول مدينة نموذجية لمُعالجة كافة أنواع المُخلفات المتولدة في مصر عن قطاع شرق النيل (محافظتي القاهرة والقليوبية والمدن الجديدة شرق النيل)، وذلك على مساحة 1226 فدان، حيث تستقبل مخلفات بلدية، هدم وبناء، وطبية، وصناعية، وخطرة، موضحة ان من المستهدف طرح المجمع للاستثمار المباشر من خلال القطاع الخاص عقب الانتهاء من إنشاء المرافق والبنية التحتية له. 

ولفتت د. ياسمين فؤاد إلى ان وزارة البيئة ممثلة في جهاز تنظيم إدارة المخلفات تقوم بدورها في تقديم الدعم الفني ومتابعة عملية انشاء البنية التحتية لمنظومة ادارة المخلفات في كافة محافظات الجمهورية من خلال الدعم المؤسسى للمنظومة.


 

رانيا المشاط التعاون الدولىى التخطيط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد سامي

وداعا الدراما التلفزيونية.. محمد سامي يعلن اعتزاله الإخراج

وزير المالية، أحمد كاجوك

زيادة المعاشات بنسبة 25 % بدءا من إبريل.. تعرف على طريقة حسابها

المخرج محمد سامي

مسافر خارج مصر.. أسباب اعتزال محمد سامي الإخراج التليفزيوني

حالة الطقس

الشتاء يعود .. مفاجأة غير متوقعة فى حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

طلاب المدارس

موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لصفوف النقل .. التعليم تحسم قرارها

رئيس الوزراء

حقيقة بيع بنك القاهرة.. رئيس الوزراء يكشف التفاصيل كاملة| إنفوجراف

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الخميس.. ومفاجأة فى سعر البانيه

صرف المعاشات

تبكير صرف معاشات أبريل في هذا الموعد بمناسبة عيد الفطر المبارك

ترشيحاتنا

حريق

بدون إصابات.. السيطرة على حريق شقة سكنية في مدينة نصر

مقتل تاجر خردة في المنوفية

بسبب 90 جنيه .. انهاء حياة عامل بطلق خرطوش في المنوفية

هتك عرض

ننشر نص إحالة شاب للمحاكمة بتهمة التعدى على طفلة معاقة في مصر القديمة

بالصور

قصر ثقافة الزقازيق ينظم فقرات وعروضا فى ختام ليالى رمضان الثقافية والفنية

عروض فنية
عروض فنية
عروض فنية

آسر ياسين: حرصنا على تقديم نهاية سعيدة لمسلسل قلبي ومفتاحه.. ومي عز الدين جدعة وبنت بلد| حوار

آسر ياسين
آسر ياسين
آسر ياسين

قبل العيد.. تعرف على طريقة عمل بسكوت النشادر الهش

طريقة عمل بسكوت النشادر الهش واللذيذ..
طريقة عمل بسكوت النشادر الهش واللذيذ..
طريقة عمل بسكوت النشادر الهش واللذيذ..

كنز لصحتك وللشعر.. تعرف على فوائد الجرجير

كنز لصحتك وللشعر..تعرف على فوائد الجرجير
كنز لصحتك وللشعر..تعرف على فوائد الجرجير
كنز لصحتك وللشعر..تعرف على فوائد الجرجير

فيديو

اعتزال محمد سامي

بشكل مفاجئ.. محمد سامي يودع الدراما التلفزيونية ويعلن اعتزاله

محمد نجاتي

اللي مش عايزة تتحضن متمثلش.. محمد نجاتي يكشف عن رأيه في مشاهد التلامس|فيديوجراف

حلا شيحة

لبست الحجاب.. حلا شيحة تثير الجدل بعد آخر ظهور لها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: التهجير الناعم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: العادات السيئة عند الأطفال

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: في عيدها .. شكرا لكل أم.. شكرا يا أمي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جون ميرشايمر.. رجل رأى العاصفة قادمة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: رسالة الصين لأمريكا: جاهزون!! لا لهيمنة الدولار

المزيد