قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدث فتح لـ سكاي نيوز: الاحتجاجات في غزة موجهة ضد حماس وإسرائيل
ليلة القدر 2025.. ردد هذا الدعاء الآن أوصى به الرسول
المالية: حوافز ضريبية جاذبة لمشروعات ريادة الأعمال حتى 20 مليون جنيه سنويا
تحالف الأحزاب: حديث الرئيس اليوم يعد منهجًا أصيلًا في بناء الدول
تحرك عاجل من التعليم بعد إلغاء مسمى معلم فصل
تذكرتي تعلن فتح باب الحجز لمواجهة الأهلي والهلال السوداني .. وهذا موعد المباراة والقناة الناقلة
مصر تستضيف البطولة العربية للجولف للناشئين والسيدات في مايو القادم
رئيس الأركان: حريصون على توفير الدعم للوحدات والتشكيلات للارتقاء بمستوى الكفاءة القتالية| صور
هل كانت ليلة القدر 27 رمضان؟.. علاماتها ظهرت
كاميرات مراقبة وتحريات.. جهود لحل لغز العثور على جثة متفحمة بأوسيم
دعاء ليلة القدر 27 رمضان لكل ما تتمناه .. معك فرصة للفجر
من التعليم إلى الزراعة.. كيف ترك الملك فؤاد الأول بصمته في مصر؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعثة الهلال السوداني تصل القاهرة استعدادا للقاء الأهلي.. صور

وصول بعثة الهلال السوداني القاهرة
وصول بعثة الهلال السوداني القاهرة
سارة عبد الله

وصلت بعثة الهلال السوداني، إلى القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا المقرر لها 1 أبريل.

وأعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الاهلي والهلال  المقرر لها  الثلاثاء المقبل في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم 1 أبريل المقبل.

وتم تحديد سعر تذاكر اللقاء كالآتي :

-المقصورة ألف جنيه

-درجة أولى يسار – سفلي 250 جنيها.

-درجة يسار علوي 100 جنيه.

-ثالثة يمين علوي 100 جنيه.

-ثالثة يمين سفلي 100 جنيه.

الأهلي والهلال السوداني 

وكان الأهلي حجز مقعده في دور الـ16 بعد أن احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 10 نقاط، حيث حقق 3 انتصارات وتعادل واحد، بينما خسر في مباراتين، وسجل الفريق 14 هدفًا، واستقبلت شباكه 7 أهداف.

يستعد الأهلي لملاقاة الهلال السوداني في مباراة مهمة ضمن ربع النهائي، حيث تعد هذه المواجهة ذات أهمية كبيرة للطرفين في مشوارهما القاري.

الهلال السوداني الأهلي دوري أبطال افريقيا تذكرتي الأهلي والهلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر المبارك السبت المقبل بعد الرؤية

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر المبارك السبت المقبل بعد الرؤية

دار الافتاء

دار الإفتاء: إعلان موعد عيد الفطر المبارك السبت المقبل

طبيب يعتدي على سيدة عاجزة بالشرقية.. فيديو يهز مواقع التواصل

طبيب يعتدي على سيدة عاجزة بالشرقية.. فيديو يهز مواقع التواصل

شعاري الأهلي وبيراميدز

رد فعل مثير لحساب نادي بيراميدز بعد بيان اللجنة الأولمبية على شكوى الأهلي

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء لصدى البلد: لدينا هيكلة تدريجية لأسعار المنتجات البترولية

وزير التربية والتعليم

لا تطبق على المعلمين.. إجازة 7 أيام لطلاب المدارس بمناسبة عيد الفطر |تفاصيل

موعد صرف 500 جنيه الدعم الإضافي للتموين لأصحاب هذه البطاقات

موعد صرف 500 جنيه دعم إضافي لأصحاب هذه البطاقات التموينية

جدول رسوم التحويل على إنستاباي الجديد 2025 بعد إقرارها رسميا

جدول رسوم التحويل على إنستاباي بعد إقرارها رسميا

ترشيحاتنا

خالد الجندى

خالد الجندي: الأخوة في القرآن تجمع كل البشر مهما اختلفت عقائدهم

ابراهيم الهدهد

إبراهيم الهدهد: الإسلام أمرنا بالتوسط في التعاملات المالية ونهى عن البخل والتبذير

الدكتور محمد مهنا

محمد مهنا: الصدق صفة الأنبياء والصالحين وطريق دخول الجنة

بالصور

رئيس الأركان: حريصون على توفير الدعم للوحدات والتشكيلات للارتقاء بمستوى الكفاءة القتالية| صور

رئيس الأركان
رئيس الأركان
رئيس الأركان

البصل الأخضر..كنز غذائى عند تناوله مع الرنجة والفسيخ

فوائد البصل الاخضر
فوائد البصل الاخضر
فوائد البصل الاخضر

مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة27.. محمد هنيدي يكتشف تدبير صبري فواز لحادث غيبوبته

محمد هنيدي
محمد هنيدي
محمد هنيدي

بعد الرنجة والفسيخ..طريقة مشروب الليمون بالنعناع

.طريقة مشروب الليمون بالنعناع
.طريقة مشروب الليمون بالنعناع
.طريقة مشروب الليمون بالنعناع

فيديو

رئيس الأركان

رئيس الأركان: حريصون على توفير الدعم للوحدات والتشكيلات للارتقاء بمستوى الكفاءة القتالية| صور

أحمد عبدالعزيز

أحمد عبد العزيز: جيهان نصر في “سابع سما”.. ورانيا يوسف تثير حيرتي

سيدة مسنه

خلافات على الايجار تدفع صاحب عقار للتعدى على سيدة مسنة بالشرقية

استغاثة معتمر مصري

من قلب الكعبة.. معتمر مصري يستغيث بعد ما سرقته مراته وولاده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

المزيد