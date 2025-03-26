بعثة الهلال السوداني تصل القاهرة استعدادا للقاء الأهلي.. صور

وصلت بعثة الهلال السوداني، إلى القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا المقرر لها 1 أبريل.

وأعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الاهلي والهلال المقرر لها الثلاثاء المقبل في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم 1 أبريل المقبل.

وتم تحديد سعر تذاكر اللقاء كالآتي :

-المقصورة ألف جنيه

-درجة أولى يسار – سفلي 250 جنيها.

-درجة يسار علوي 100 جنيه.

-ثالثة يمين علوي 100 جنيه.

-ثالثة يمين سفلي 100 جنيه.

الأهلي والهلال السوداني

وكان الأهلي حجز مقعده في دور الـ16 بعد أن احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 10 نقاط، حيث حقق 3 انتصارات وتعادل واحد، بينما خسر في مباراتين، وسجل الفريق 14 هدفًا، واستقبلت شباكه 7 أهداف.

يستعد الأهلي لملاقاة الهلال السوداني في مباراة مهمة ضمن ربع النهائي، حيث تعد هذه المواجهة ذات أهمية كبيرة للطرفين في مشوارهما القاري.