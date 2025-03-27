بطل في ألمانيا.. جامع كرات يشارك فى صنع هدف ويسرق الأضواء | ما القصة ؟

تحوَّل صبيٌّ يجمع الكرات خلال مباراة منتخب ألمانيا أمام إيطاليا إلى بطل، حيث لعب دورًا بارزًا بشكل غير متوقع في تعادل منتخب ألمانيا مع إيطاليا بنتيجة 3-3، ليساهم في وصول الألمان إلى الدور قبل النهائي لدوري أمم أوروبا لكرة القدم.

قصة فتى شارك في صنع هدف لألمانيا

بدأت الواقعة عندما كان نويل أوربانياك، الفتى البالغ من العمر 15 عامًا، متواجدًا بالقرب من الراية الركنية، عندما حصلت ألمانيا على ركلة ركنية في الدقيقة 36، بعد أن تصدى حارس مرمى إيطاليا، جيانلويجي دوناروما، لضربة رأس من تيم كلايندينست، وأبعد الكرة فوق العارضة.

وغادر حارس مرمى إيطاليا، دوناروما، مرماه ليدخل في مشادة لفظية مع زملائه، ليمرر الفتى نويل أوربانياك الكرة بسرعة إلى جوشوا كيميش، قائد منتخب ألمانيا، الذي مررها بدوره إلى جمال موسيالا عند القائم القريب، ليسجل الأخير في المرمى الخالي، بينما انتبه لاعبو إيطاليا للموقف في وقت متأخر.

وأعاد هذا الهدف، الذي منح منتخب ألمانيا التقدم بنتيجة 2-0، إلى الأذهان الهدف الذي سجله ليفربول في شباك برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، عندما نفذ ترينت ألكسندر أرنولد ركنية سريعة إلى زميله ديفوك أوريغي، ليسجل هدفًا منح ليفربول الفوز بنتيجة 4-0.

تذكرة مجانية لحضور المباراة

من جانبه، أشاد كيميش بردة فعل أوربانياك السريعة، وقام بإهدائه كرة بعد المباراة موقعة منه، بينما وعده المدير الرياضي للمنتخب، رودي فولر، بتذكرة مجانية لحضور المباراة القادمة للمنتخب الألماني.

وتحدث يوليان ناغلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، بعد المباراة، قائلًا: "الثلاثي كيميش وموسيالا وأوربانياك قدموا أداءً عالميًا في هذا الهدف."

وقال جامع الكرات أوربانياك في تصريحات صحفية: "لقد تواصلت عيناي مع كيميش، ورأيت أنه بحاجة إلى الكرة، فألقيت بها إليه سريعًا، وأحرزنا الهدف، وكنت سعيدًا للغاية. لم أعش هذه الأجواء من قبل، لأنها أول تجربة لي كجامع للكرات، إنه شعور رائع حقًا."

وأشار الفتى الألماني إلى أن كيميش وجه له الشكر على مساعدته في صناعة الهدف، وقال كيميش: "كان جامع الكرات يقظًا للغاية، وقام بعمل رائع."

وأضاف نجم بايرن ميونخ: “لقد تفاعلنا بسرعة كبيرة، ولحسن الحظ سجلنا الهدف الثاني، لدرجة أن بعض زملائنا في المنتخب لم يستوعبوا أن الكرة دخلت المرمى، لأننا نفذنا الركلة الركنية بسرعة كبيرة.”