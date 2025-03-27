قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معلومات الوزراء يطرح قضيتين جديدتين حول دعم الدولة للصناعات الثقافية والإبداعية والنسيجية
اليوم ذروة الموجة الحارة .. تحذيرات جديدة من هيئة الأرصاد
خطة شاملة لتطوير النقل البحري والبري .. تحديث الأسطول ورفع كفاءة التشغيل
قبل عيد الفطر.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الخميس 27-3-2025
بطل في ألمانيا.. جامع كرات يشارك فى صنع هدف ويسرق الأضواء | ما القصة ؟
لرفع قدرته التنافسية.. الحجر الزراعي: توفير أهم أصناف العنب المطلوبة عالميا
تحرك عاجل من الاتحاد البرازيلي بعد الهزيمة المذلة أمام الأرجنتين
رسميا.. حماس تعلن استشهاد الناطق الرسمي باسمها.. وتتعهد: سنظل أوفياء
معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية ينظم ندوة علمية عن التغذية الصحية لمرضى الكلى
أزمة في بروكسل .. 3 دول أوروبية كبرى ترفض تمويل تصنيع الأسلحة خشية الاقتراض|تفاصيل
داليا أبو عميرة: الجيش السوداني يحوّل دفة الصراع لصالحه بعد استعادة مقرات مهمة
بيان مشترك لأحزاب المعارضة الإسرائيلية.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بطل في ألمانيا.. جامع كرات يشارك فى صنع هدف ويسرق الأضواء | ما القصة ؟

مباراة المانيا وايطاليا
مباراة المانيا وايطاليا
أمينة الدسوقي

تحوَّل صبيٌّ يجمع الكرات خلال مباراة منتخب ألمانيا أمام إيطاليا إلى بطل، حيث لعب دورًا بارزًا بشكل غير متوقع في تعادل منتخب ألمانيا مع إيطاليا بنتيجة 3-3، ليساهم في وصول الألمان إلى الدور قبل النهائي لدوري أمم أوروبا لكرة القدم.

قصة فتى شارك في صنع هدف لألمانيا

بدأت الواقعة عندما كان نويل أوربانياك، الفتى البالغ من العمر 15 عامًا، متواجدًا بالقرب من الراية الركنية، عندما حصلت ألمانيا على ركلة ركنية في الدقيقة 36، بعد أن تصدى حارس مرمى إيطاليا، جيانلويجي دوناروما، لضربة رأس من تيم كلايندينست، وأبعد الكرة فوق العارضة.

وغادر حارس مرمى إيطاليا، دوناروما، مرماه ليدخل في مشادة لفظية مع زملائه، ليمرر الفتى نويل أوربانياك الكرة بسرعة إلى جوشوا كيميش، قائد منتخب ألمانيا، الذي مررها بدوره إلى جمال موسيالا عند القائم القريب، ليسجل الأخير في المرمى الخالي، بينما انتبه لاعبو إيطاليا للموقف في وقت متأخر.

وأعاد هذا الهدف، الذي منح منتخب ألمانيا التقدم بنتيجة 2-0، إلى الأذهان الهدف الذي سجله ليفربول في شباك برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، عندما نفذ ترينت ألكسندر أرنولد ركنية سريعة إلى زميله ديفوك أوريغي، ليسجل هدفًا منح ليفربول الفوز بنتيجة 4-0.

تذكرة مجانية لحضور المباراة

من جانبه، أشاد كيميش بردة فعل أوربانياك السريعة، وقام بإهدائه كرة بعد المباراة موقعة منه، بينما وعده المدير الرياضي للمنتخب، رودي فولر، بتذكرة مجانية لحضور المباراة القادمة للمنتخب الألماني.

وتحدث يوليان ناغلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، بعد المباراة، قائلًا: "الثلاثي كيميش وموسيالا وأوربانياك قدموا أداءً عالميًا في هذا الهدف."

وقال جامع الكرات أوربانياك في تصريحات صحفية: "لقد تواصلت عيناي مع كيميش، ورأيت أنه بحاجة إلى الكرة، فألقيت بها إليه سريعًا، وأحرزنا الهدف، وكنت سعيدًا للغاية. لم أعش هذه الأجواء من قبل، لأنها أول تجربة لي كجامع للكرات، إنه شعور رائع حقًا."

وأشار الفتى الألماني إلى أن كيميش وجه له الشكر على مساعدته في صناعة الهدف، وقال كيميش: "كان جامع الكرات يقظًا للغاية، وقام بعمل رائع."

وأضاف نجم بايرن ميونخ: “لقد تفاعلنا بسرعة كبيرة، ولحسن الحظ سجلنا الهدف الثاني، لدرجة أن بعض زملائنا في المنتخب لم يستوعبوا أن الكرة دخلت المرمى، لأننا نفذنا الركلة الركنية بسرعة كبيرة.”

هدف المانيا مباراة المانيا وايطاليا مباراة جامع الكرات الملاعب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

العيد الأحد ولا الإثنين.. البحوث الفلكية يحسم الجدل بشأن هلال شوال

رئيس الوزراء

رد حاسم من الحكومة بشأن زيادة أسعار البنزين 5 جنيهات قبل العيد

الاهلي

الأهلي يخسر بثلاثية من زد وديا استعدادا للهلال السوداني

زيزو

إعلامي يزف بشرى بشأن زيزو

ليلة القدر

4 ركعات في ليلة القدر .. أوصى بها النبي تغفر الذنوب وتزيد الرزق وتمنحك 6 عطايا

صلاة التهجد - ليلة القدر

آيتان في القرآن تغنيك عن قيام ليلة القدر وتنال بهما عبادة ألف شهر.. رددهما الآن

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر هل ظهرت 27 رمضان؟ 6 أمارات تؤكد حدوثها بالأدلة والإعجاز القرآني

أسعار الدواجن

قبل العيد بأيام.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض

ترشيحاتنا

وظائف المدارس المصرية الألمانية

بدء التقديم في وظائف المدارس المصرية الألمانية الثلاثاء | ننشر الرابط و الشروط

وزير الري يبحث إجراءات استثمار أملاك الوزارة والحفاظ عليها من التعديات

وزير الري يبحث إجراءات استثمار أملاك الوزارة والحفاظ عليها من التعديات

مصر والأردن

نواب أردنيون: الافتراءات الإعلامية ضد مصر والأردن محاولات «يائسة» لموقفهما الرافض لتهجير الفلسطينيين

بالصور

للكلى والقلب والجهاز الهضمي.. فوائد صحية لليوسفي لا تتوقعها

فوائد اليوسفي للمناعة ونزلات البرد وإنقاص الوزن
فوائد اليوسفي للمناعة ونزلات البرد وإنقاص الوزن
فوائد اليوسفي للمناعة ونزلات البرد وإنقاص الوزن

هنا شيحة بـقفطان رمضاني في أحدث ظهور لها

.هنا شيحة بـقفطان رمضانى فى احدث ظهور لها
.هنا شيحة بـقفطان رمضانى فى احدث ظهور لها
.هنا شيحة بـقفطان رمضانى فى احدث ظهور لها

طريقة عمل سلطة البابا غنوج

طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج

عند التسمم من الفسيخ.. هذه الأعراض احذر منها

التسمم من الفسيخ
التسمم من الفسيخ
التسمم من الفسيخ

فيديو

اعلان بلبن

بسبب كحك العيد.. قصة اعتذار بلبن عن إعلانها وقرار الأعلى للإعلام بمنعه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

المزيد