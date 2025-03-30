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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حدائق المنوفية تتزين لاستقبال روادها في عيد الفطر.. صور

حدائق المنوفية تتزين لاستقبال عيد الفطر المبارك
حدائق المنوفية تتزين لاستقبال عيد الفطر المبارك

شهدت حدائق ومتنزهات محافظة المنوفية استعدادات مكثفة استعدادا لاستقبال روادها للاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وانتشر رجال النظافة بالشوارع في إطار الاستعداد لاستقبال الأهالي في احتفالات عيد الفطر المبارك.

وتفقد وليد سالم رئيس مركز ومدينة الشهداء اليوم برفقة محمد عمران نائب رئيس المدينة أعمال نظافة وغسل حديقة الطفل تمهيداً لاستقبال المواطنين والأطفال منذ الصباح الباكر أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأكد رئيس المدينة على المتابعة المستمرة لمشتملات حديقة الطفل من أشجار ولعب للأطفال والتأكد من صيانة اللعب حفاظاً على سلامة الأطفال.

ووجه سالم بتواصل حالة الطوارئ وتكثيف متابعة الحدائق العامة بنطاق المركز، وممشى الجزيرة الوسطى وحديقة الطفل بالمدينة مشدداً على استمرارية تواجد عمال النظافة بالحديقة والممشى حيث تجمع المواطنين لرفع القمامة والأتربة أولاً بأول حفاظاً على دوام المظهر الجمالي لهما خلال أيام عيد الفطر المبارك، وبما يحقق الراحة والسعادة لجميع زوارهما من أهالي المركز والمدينة.

ويهيب رئيس المدينة المواطنين الحفاظ على مشتملات ممشى الجزيرة الوسطى وحديقة الطفل وعدم إلقاء القمامة بهما ليظل دائماً متنزهاً ومتنفساً لائقاً لهم.

محافظة المنوفية المنوفية حدائق متنزهات احتفالات عيد الفطر

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