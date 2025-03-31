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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بلاليين وزينة وهدايا.. أهالي أبو نجاح بالشرقية يؤدون صلاة عيد الفطر

صلاة العيد
صلاة العيد
محمد الطحاوي

أدى الآلاف من أهالي قرية أبو نجاح التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية صلاة عيد الفطر المبارك بالساحة المخصصة لهم وسط فرحة وسعادة من جميع المصليين.

فيما أدى المصلون صلاة عيد الفطر بالساحة المخصصة، حيث قام شباب القرية بتنظيم المصلي وتعليق البلاليين والورود وتقديم الهدايا للأطفال في أجواء روحانية عالية.

ومن جانبه أدى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق في حضور الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق واللواء عمرو رؤوف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية و الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة والدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف ، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة واللواء دكتور إبراهيم متولي وكيل أول الوزارة مدير مديرية الطب البيطري وأحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والمهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة والدكتور رضا الديب مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية والأستاذ شعبان ابو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق وأحمد ضاحي رئيس حي أول ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان وعدد من نواب البرلمان والقيادات العسكرية والأمنية والمواطنين.

القى خطبة العيد الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف والتي أوضح فيها أن من عظيم منن الله تعالى وعظيم آلائه سبحانه أن يشهدنا شهر رمضان المعظم الذي سعدنا فيه بالصيام والقيام والقرآن والإحسان، واستنارت فيه قلوبنا وعقولنا، وتجددت فينا معاني البذل والإكرام والرحمة، ثم أتم الله تعالى علينا نعمته وأكمل لنا منته بيوم عيد الفطر المبارك الذي يتجلى الله فيه على قلوبنا برحمته؛ فتشرق فينا شمس الفرحة، ويهل علينا هلال المسرة، وتضيء قلوبنا أنوار الألفة والمودة والمحبة، ويفتح الله جل جلاله لنا فيض عطاءاته وجميل فتوحاته بفضله وإكرامه

وأضاف وكيل وزارة الاوقاف أن الأعياد فرصه عظيمه لتقوية الروابط الإجتماعية عبر صلة الرحم وتقوية العلاقات والمحبة والود بين الناس بتبادل التهاني والتزاور ونشر الموده والرحمه والأخوه وتقويه الصلات وتفريج الكربات، قائلاً  علينا إغتنام هذه الأيام المباركه رافعين أيدينا إلي السماء لندعو  المولى عز وجل ان ينعم على مصر وشعبها بالأمن والخير والسلام.

هنأ محافظ الشرقية المصلين بمناسبة عيد الفطر المبارك ، وحرص علي التقاط الصور التذكارية مع المواطنين ، داعياً المولي عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان والسلم والسلام علي مصرنا الحبيبة في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

الشرقية صلاة عيد الفطر عيد الفطر بالشرقية محافظ الشرقية

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