علامات تكشف فساد الفسيخ والرنجة.. لا تتجاهلها قبل الأكل!

تُعتبر الرنجة والفسيخ من أهم الأصناف على مائدة الاعياد، التى يحتفل بها أغلب المصريين، وفى المناسبات أيضا، وذلك دفع الكثير من الأطباء للتحذير من تناولها، وذلك بسبب عدم الانتباه لجودتها، ما يجعلها تسبب الكثير من المشاكل الصحية، لذلك يجب التحقق من علامات الفساد قبل استهلاكها لتجنب أي أضرار محتملة عند تناول الرنجة والفسيخ.

علامات تدل على فساد الفسيخ والرنجة

في هذا السياق، أوضح الدكتور عبد الرحمن شمس، أخصائي التغذية العلاجية، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن هناك مجموعة من العلامات سهل اكتشافها تدل على فساد الرنجة والفسيخ، والتي يجب الانتباه إليها بعناية وعدم تجاهلها.

علامات تدل على فساد الفسيخ والرنجة

رائحة نفاذة وغير طبيعية للفسيخ أو الرنجة

إذا انبعثت من الفسيخ والرنجة رائحة كريهة جدا أو غير مألوفة، لرائحة الفسيخ والرنجة المعتاد عليها، فقد يكون ذلك مؤشرًا على تلفها.

ملمس لزج أو طري جدًا للفسيخ أو الرنجة

من المعروف عن قوام الأسماك المملحة متماسكًا، أما إذا أصبح ملمسها لزجًا أو طريًا بصورة غير معتادة، فقد يكون ذلك دليلًا على تعرضها للفساد.

تغير غير طبيعي في اللون الفسيخ والرنجة

عند ملاحظة ألوان غير طبيعية فى الفسيخ أو الرنجة غير المعتاد عليها أو هناك بقع غريبة بهما سوداء أو خضراء، فهذا قد يشير إلى وجود تلوث بكتيري.

انتفاخ العبوة أو جسم السمكة من الفسيخ أو الرنجة

ينتج النشاط البكتيري الضار إنتفاخ فى السمكة، فإذا كانت السمكة منتفخة أو ظهر عليها أي تورم، فهذا يشير إلى تكوّن الغازات الناتجة عن البكتيريا، وأنها غير صالحة للأكل.

مذاق غير مألوف من الفسيخ أو الرنجة

مذاق الفسيخ والرنجة مألوف بالنسبة لمحبية، فإذا كان الطعم مرا أو حامضا بشكل غير طبيعي، فقد يكون ذلك مؤشرا على فساد الفسيخ والرنجة.

علامات تدل على فساد الفسيخ والرنجة

فى هذا الإطار، يحذر شمس من اضرار ومخاطر تناول الأسماك المملحة الفاسدة، حيث يمكن أن تؤدي إلى تسمم غذائي تظهر أعراضه التي تشمل ما يلي:

أعراض التسمم الغذائي

أعراض التسمم الغذائي :

غثيان، قيء

إسهال

آلام شديدة في البطن

ارتفاع درجة الحرارة

ونصح شمس بشراء الأسماك المملحة من مصادر موثوقة والاحتفاظ بها في ظروف تخزين مناسبة للحفاظ على جودتها وسلامتها ومنع تعرض الأشخاص الذين يتناولونها لمخاطر صحية.