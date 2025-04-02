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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

متوسط سعر الريال القطري في مصر

سعر الريال القطري في مصر
سعر الريال القطري في مصر
محمد صبيح

استقر سعر صرف الريال القطري في مصر على مدار تعاملات الشهر الماضي.

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الريال القطري مقابل الجنيه المصري خلال  تعاملات اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025، في البنوك العاملة في مصر.

سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك:

سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي المتحد اليوم الأربعاء

13.86 جنيه للشراء.

13.90 جنيه للبيع.
 سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري فى بنك قطر الوطني اليوم الأربعاء 

13.04 جنيه للشراء.

13.91 جنيه للبيع. 

سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الأربعاء

12.96 جنيه للشراء.

13.93 جنيه للبيع.

 سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة اليوم الأربعاء

12.94 جنيه للشراء.

13.88 جنيه للبيع.
 سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء

12.92 جنيه للشراء.

13.88 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 

12.92 جنيه للشراء.

13.89 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري فى بنك فيصل الإسلامي اليوم الأربعاء 

12.92 جنيه للشراء.

13.89 جنيه للبيع.

 سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري فى البنك التجاري الدولي اليوم الأربعاء 

12.92 جنيه للشراء.

13.89 جنيه للبيع.

 سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري فى بنك كريدي أجريكول اليوم الأربعاء 

12.79 جنيه للشراء.

13.88 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري فى البنك المركزي اليوم الأربعاء 

13.85 جنيه للشراء.

13.90 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء

13.82 جنيه للشراء

 أقل سعر لبيع الريال القطري امام الجنيه المصري اليوم الأربعاء

13.89 جنيه للبيع

متوسط سعر الريال القطري اليوم الأربعاء

13.35 جنيه 

سعر الريال القطري في الجمارك اليوم الأربعاء

13.80 جنيه 

الريال القطري بنك قطر الوطني بنك مصر بنك القاهرة بنك الإسكندرية

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