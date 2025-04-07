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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أيمن عاشور: نعمل على أكثر من 70 برنامج دراسي مشترك مع فرنسا بينهم 30 بشهادات مزدوجة

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي
الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي
نهلة الشربينى

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يوجد العديد البرامج المشتركة بين الجامعات المصرية والفرنسية وتنوعها، كما أن التعاون المصري الفرنسي في التعليم والبحث العملي هو من قديم الزمن فرنسا من أبرز الشركاء لمصر في التعليم العالي والبحث العلمي.

الجامعات المصرية


واضاف أيمن عاشور خلال فعاليات المؤتمر المصري الفرنسي للتعليم العالي والبحث العلمي بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفيليب بابتيست وزير التعليم العالي الفرنسي : " يشرفني اعلان توقيع بروتوكولات تعاون بين مصر فرنسا حيث يتم العمل على اكثر من 70 برنامج مشترك من بينهم 30 برنامج دراسي بشهادات مزدوجة بالإضافة إلى الاتفاقيات التي ستعقد اليوم بين الجامعة الفرنسية في مصر وبين 8 جامعات في فرنسا".

من جانبه قال قال فيليب بابتيست الوزير المكلف بالتعليم العالى لدى الجمهورية الفرنسية، أن الشراكات لها دور فى النماء الاقتصادي، العلوم والبحث يجب أن تثرى المناقشات حتى تزدهر الحقيقة، وفرنسا تشارك منذ امد بعيد فى تقدم العلوم وتشارك فى كل الثورات العلمية حتى نصل للحقيقة الحاسمة والتعليم العالي يجب أن يظل كذلك حصن عالمى وهو المعنى الحقيقى للجامعات العالمية من خلال القيم التى تمثلها ولابد أن يخدم التقدم العلمى الانسانية جمعاء والعلاقات بين البلدين تذدهر فى هذا اللقاء.

وتابع فيليب بابتيست، أن التاريخ بين مصر وفرنسا ليس مستحدثا ولا جديد، مشيراً إلى زيارته للمتحف المصرى الكبير ونجد أن توطيد علاقتنا وتعزيز التعاون بين الجانبين ومنها الجامعة الفرنسية فى مصر وتوقيع المذكرة فى عام 2019 وقدمنا الدعم لاستقبال الجامعة العاملين والاساتذة والطلاب، موجها الشكر للعاملين على هذا الشأن

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