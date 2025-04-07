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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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ماكرون يشهد انطلاق فعاليات منتدى ملتقى الجامعات الفرنسية المصرية

ماكرون
ماكرون
عادل نصار

أفادت قناة إكسترا نيوز، في نبأ عاجل، بأن الرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون، يشهد بعد قليل انطلاق ملتقى الجامعات الفرنسية المصرية.

ووصل منذ قليل، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جامعة القاهرة، وذلك على هامش زيارته إلى جمهورية مصر العربية.

يذكر أن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم، الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وذلك في إطار الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يقوم بها إلى مصر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، كما وقع الرئيسان إعلانا مشتركاً لترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، وشهدا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين. 

ماكرون قناة إكسترا نيوز الرئيس الفرنسي ملتقى الجامعات نبأ عاجل ملتقى

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