عمرو أديب للتجار: مش معنى إن الدولار وصل 51 جنيه تزودوا الأسعار

قال الإعلامي عمرو أديب، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف يدمر اقتصاد العالم من أجل مصالحه الشخصية.

ووجه “أديب” خلال تقديمه برنامجه “الحكاية” المذاع على قناة “mbc masr” الفضائية، رسالة إلى التجار المصريين، قائلا “إلى كل التجار في مصر وكل المنتجين .. مش معني إن وصل الدولار الى 51 جنيها تزودوا الأسعار”.

وتابع عمرو أديب: “هذا الوضع طارئ .. وطارق مماتش .. أرجوكم لا ترفعوا أسعار السلع .. ولا يقترب أحد منكم من الأسعار حتي لو بقي الدولار بـ 52 أو 53 جنيه”.

وحذر عمرو أديب، التجار من الركود وقلة المبيعات ، قائلا “هتقفلوا وهيبقي في ركود”.

ووجه أديب نداء إنساني إلى الحكومة المصرية، قائلا “لا ترفعوا أسعار البنزين الآن .. لأن زيادة أسعار السولار بتزيد التضخم هيرفع”.