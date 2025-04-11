شيكا: بيراميدز يستطع الفوز بالدوري المصري

واصل جودوين شيكا مهاجم وهداف نادي طلائع الجيش حديثه مؤكدًا على أن الدوري المصري دوري تنافسي بدرجة كبيرة، وأن هناك منافسة قوية بين جميع الفريق، ربما ليست بنفس قوة المنافسة بين الأهلي والزمالك، لكنها موجودة.

وتابع "شيكا" حديثه لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري : هناك فرق مثل سيراميكا كليوباترا وبيراميدز تقدم مستويات كبيرة هذا الموسم، والأخير ينافس بقوة على لقب الدوري المصري حاليًا، وأتمنى أن نرى بطلًا جديدًا بخلاف الأهلي والزمالك.

وأضاف مهاجم وهداف طلائع الجيش: قبلت عرض طلائع الجيش فور وصوله لرغبتي في خوض تجربة اللعب في الدوري المصري، رغم أنني كنت أمتلك عروضًا أفضل في دوريات مختلفة منها التونسي، لدينا فريق جيد وجهاز فني على أعلى مستوى، وطموحنا هو إنهاء المرحلة الحالية على صدارة المجموعة وليس المنافسة فقط على التواجد ضمن فرق المقدمة.

شيكا :بيراميدز قادر علي التتويج بالدوري

وواصل جودوين شيكا: كنا نستحق التواجد ضمن التسعة الكبار، لذا كنا غاضبين جدًا من خسارتنا في آخر مباراة أمام البنك الأهلي، كان أسبوعًا حزينًا، لكننا اتفقنا كلاعبين على ضرورة تخطي الأمر والحفاظ على تواجدنا في الدوري الموسم القادم، بالفعل كان يومًا صعبًا في مسيرتي الكروية بشكل عام.

وأنهى جودوين شيكا : عبد الحميد بسيوني أحد أسباب تألقي في الدوري المصري، هذا الرجل ليس مجرد مدرب فريق كرة قدم لكنه بمثابة أب لكل اللاعبين، نتعلم منه أشياء في كل أمور الحياة، ورغم حدوث خلافات إلا أنه لا يقحم الخلافات في كرة القدم، علمت أنه كان أحد أفضل المهاجمين وشاهدت بعض فيديوهاته، هو لاعب كبير للغاية وهذا ساعدني في مسيرتي هنا، لذلك فأنا أتمنى شكره كل يوم.