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الخسائر بالملايين.. القصة الكاملة لـ حريق مخازن الأخشاب بالشرابية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الخسائر بالملايين.. القصة الكاملة لـ حريق مخازن الأخشاب بالشرابية

الحريق
الحريق
أحمد مهدي

حريق هائل شهدته عزبة الورد بحي الشرابية ، وصفته الأهالي بالجحيم، فقد عاشت المنطقة ليلة لم تكن هادئة ، حيث اندلع حريق في مغالق أخشاب بمنطقة الشرابية طال 9 مغالق نتج عنه تفحهمهم بالكامل.

القصة الكاملة لـ حريق مغالق الخشب في الشرابية

مع دقات الثالثة والنصف من منتصف الليل، شبت النيران داخل مغلق لأخشاب الروبابيكيا في عزبة الورد، وخرجت أهالي الشرابية تحاول الاتصال بالحماية المدنية والسيطرة على النيران إلا أن ألسنة اللهب كانت اسرع منهم فقط كانت تبتلع كل ما في طريقها من أخشاب.

وفي ظل وجود أسطوانات غاز ومواد بترولية داخل المغالق ارتفعت السنة الحريق وطالت 9 مغالق أخرى بسبب عوامل الرياح، ومعها وصلت أكثر من 15 سيارة إطفاء و3 خزانات مياه استراتيجية ولوادر ثقيلة من المحافظة وجرى فصل الغاز والكهرباء عن المنطقة بالكامل.

بدأت أجهزة الحماية المدنية في القاهرة التعامل مع الحريق وإخماده حيث ظلت عمليات الإخماد طوال 5 ساعات حتى تم السيطرة على الحريق في الثامنة والنصف صباحا بعدما آتت النيران على كافة الأخشاب المتواجدة في المغالق وأصيب بعض المواطنين باختناقات جراء الحريق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد باندلاع حريق في مغالق الأخشاب بعزبة الورد في الشرابية وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

على الفور تم الدفع بـ 18 سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجي لموقع الحادث، تمكنوا من السيطرة على الحريق بعد 5 ساعات من محاولات إخماده، وجرى تنفيذ عمليات التبريد لمنع تجدد النيران في المغالق.

وتبين من المعاينة التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة أن الحريق اندلع في مغالق أخشاب الروبابيكيا المستعملة، ونتج عنه تفحم كميات كبيرة من الأخشاب، وجار الوقوف على أسباب الحريق ومعرفة الملابسات وتحديد حجم الخسائر.

كان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، تلقى بلاغًا بنشوب حريق بعدة محال للخشب المستعمل في عزبة الورد بمنطقة الشرابية.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسئولو الحي لموقع البلاغ، حيث تمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

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