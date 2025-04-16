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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الديهي: مصر تحاول إطفاء الحرائق بالمنطقة

نشأت الديهي
نشأت الديهي
محمود محسن

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن مصر تحاول أن تطفئ الحرائق المشتعلة في المنطقة  سواء في قطاع غزة أو في السودان أو سوريا أو ليبيا.

وقال نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية “Ten”، أن  زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخليجية تعتبر جزءً أساسيًا من دبلوماسية مصر الواضحة.
 

المفاوضات بين أمريكا وبين إيران

وتابع مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، أن لقاءات الرئيس السيسي في الكويت تم خلالها مناقشة كل التفاصيل المتعلقة بالقضايا الإقليمية، مع التركيز على المفاوضات بين أمريكا وبين إيران التي تحدث تحت أصوات المدافع وتهديدات الرئيس الأمريكي الذي لا يتحدث إلا بتهديداته ومحاولة قطع الأذرع الإيرانية في المنطقة.

نشأت الديهي مصر قطاع غزة السودان ليبيا

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