بفستان أحمر.. ناهد السباعي تثير الجدل بإطلالة جريئة

شاركت الفنانة ناهد السباعي متابعيها صورا جديدة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت ناهد السباعي بإطلالة جريئة جذابة مرتدية فستانا مكشوفا باللون الأحمر، كما تركت شعرها الطويل منسدلا علي كتفيها بطريقة تبرز جمالها.

مسلسل “أشغال شقة”

كانت الفنانة ناهد السباعي شاركت متابعيها صورتين عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، برفقة الفنان هشام ماجد والفنان مصطفى غريب من كواليس مسلسلهم الرمضاني «أشغال شقة».

وعلقت قائلة: «من أحلى وألذ الأدوار اللي عملتها في حياتي.. يا رب تعجبكم. كل سنة وأنتم طيبين.. رمضان كريم».

مسلسل «أشغال شقة» من بطولة هشام ماجد في دور الزوج، وأسماء جلال في دور الزوجة، وشيرين في دور والدة الزوج، وسلوى محمد علي في دور والدة الزوجة، إلى جانب مصطفى غريب، ومحمد محمود، ومحمد عبد العظيم.

وظهر هذا الموسم مجموعة من الفنانات كضيفات شرف في أدوار العاملات بمنزل البطل هشام ماجد.

ومن أبرز الفنانات المشاركات: ناهد السباعي، نسرين أمين، آية سماحة، دنيا ماهر، وفدوى عابد، بالإضافة إلى الفنانة انتصار، التي سبق لها الظهور في الموسم الأول.