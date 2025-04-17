البنك الأهلي يستأنف تدريباته استعداداً لكأس عاصمة مصر

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، بقيادة المدير الفني طارق مصطفى، لاستئناف تدريباته اليوم الخميس، وذلك بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة 24 ساعة.

وتأتي هذه العودة ضمن استعدادات الفريق للمواجهة المقبلة في ربع نهائي بطولة كأس عاصمة مصر.

ترقب لمنافس ربع النهائي

ينتظر البنك الأهلي تحديد منافسه في ربع نهائي كأس عاصمة مصر، حيث من المقرر أن يواجه ثاني المجموعة الأولى، والذي لم يُحسم بعد. ومن المنتظر إقامة اللقاء يوم 22 أو 23 من شهر أبريل الجاري، في مواجهة قوية يسعى من خلالها البنك الأهلي لمواصلة عروضه المميزة.

تصدر المجموعة الثانية بأداء قوي

تصدر البنك الأهلي جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، حيث خاض 4 مباريات، فاز في اثنتين وتعادل في مثلهما. وسجل لاعبو الفريق 9 أهداف، بينما استقبلت شباكهم 3 أهداف فقط، ليؤكدوا جدارتهم ببلوغ مرحلة ربع النهائي.

موسم استثنائي تحت قيادة طارق مصطفى

يقدم البنك الأهلي موسمًا جيدًا تحت قيادة طارق مصطفى، الذي نجح في إعادة التوازن للفريق بعد بداية صعبة في الدوري، نتيجة مواجهات صعبة أمام فرق المقدمة. وتمكن الفريق من بلوغ نصف نهائي كأس مصر، قبل أن يغادر البطولة على يد بيراميدز، الذي حسم المواجهة برباعية نظيفة.

تحسن في ترتيب الدوري

وفي بطولة الدوري الممتاز، نجح طارق مصطفى في تحسين مركز الفريق، الذي يحتل حاليًا المرتبة الخامسة برصيد 29 نقطة، بعدما خاض البنك الأهلي مباراة واحدة في مرحلة الحسم، ليؤكد تطور مستواه ونتائجه على كافة الأصعدة.



