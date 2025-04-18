كاجوال لافت.. يسرا تستعرض جمالها

نشرت الفنانة يسرا، صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال لافته.

وتألقت يسرا، مرتدين بنطال كلاسيك باللون الأسود، ونسقت معه قميص باللون الأبيض، وجاكيت كلاسيك باللون الاسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد يسرا، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الاحمر الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها

كما اختارت يسرا ، أن تترك شعرها الذهبي القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صور الفنانة يسرا