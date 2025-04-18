غني بالمعادن.. ماذا يحدث للجسم عند شرب عصير البرتقال في الصباح؟

عصير البرتقال مصدر ممتاز لفيتامين ج، ويلبي احتياجاتك اليومية منه في حصة واحدة، كما يتميز بطعمه اللذيذ وفوائده الطبية والصحية.

فوائد عصير البرتقال

يُعرف عصير البرتقال بغناه بالعديد من المعادن، مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين ب6 وبيتا كاروتين والكالسيوم وحمض الفوليك، كما أنه قليل الدهون وخالٍ من الكوليسترول.

حمض الفوليك في عصير البرتقال مفيد جدًا لنمو الدماغ والحبل الشوكي.

كما أظهرت دراسة حديثة أن عصير البرتقال مفيد لإنقاص الوزن.

لعصير البرتقال فوائد صحية مهمة أخرى، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان واضطرابات الجهاز الهضمي.

كما يعزز مناعتك بفضل احتوائه على فيتامين ج، ويُعد عصير البرتقال من أعلى الفواكه الحمضية قيمةً غذائيةً.

عندما تجعل شرب عصير البرتقال بين الوجبات عادة صحية، فإنه يُخفف من حموضة المعدة الزائدة، كما أنه يُساعد في علاج القرحة

أثبتت العديد من الدراسات أن عصير البرتقال يوفر فوائد كثيرة لمعدتك بسبب قدرته الكبيرة على تنظيم وظائفها.

