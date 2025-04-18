بشرى لأصحاب هواتف سامسونج القديمة.. تحديث أندرويد 15 قادم.. هل جهازك بينهم؟

تستعد شركة سامسونج لإطلاق تحديث One UI 7 المبني على نظام أندرويد 15، لعدد من هواتفها القديمة، وذلك خلال شهر مايو 2025، بعد أن بدأ التحديث بالفعل في الوصول إلى سلسلة Galaxy S24 والأجهزة القابلة للطي الأحدث.
جدول التحديثات المرتقبة
وفقًا للجدول الزمني الرسمي الذي نشرته سامسونج، فإن التحديث سيصل إلى الأجهزة التالية خلال شهر مايو 2025
سلسلة Galaxy S23
سلسلة Galaxy S22
Galaxy Z Fold5 و Z Flip5
Galaxy Z Fold4 و Z Flip4
Galaxy Z Fold3 و Z Flip3
Galaxy S23 FE و S21 FE
Galaxy Tab S9 / S8 (بجميع إصداراتها)
Galaxy A34 و A35 و A16
Quantum 4 و Quantum 5
ومن المتوقع أن يبدأ التحديث بالوصول تدريجيًا إلى هذه الأجهزة، مع إمكانية توفره في مناطق معينة قبل غيرها.
أبرز ميزات One UI 7
من أبرز ميزات نظام One UI 7 هي تحسينات في الأداء والأمان: توفير تجربة أكثر سلاسة واستقرارًا، بالاضافة إلى واجهة مستخدم محدثة ذات تصميم أكثر حداثة وتخصيصًا.
وعلاوة على ذلك، يتضمن ميزات ذكاء اصطناعي جديدة مثل "Audio Eraser" لتحسين جودة الصوت في التسجيلات، علاوة على تحسينات في الخصوصية كأدوات جديدة لحماية بيانات المستخدم.
كيفية التحقق من التحديث
للتحقق من توفر التحديث على جهازك؛ يمكنك اتباع الخطوات التالية:
انتقل إلى “الإعدادات”.
اختر “تحديث البرنامج”.
اضغط على "تنزيل وتثبيت".