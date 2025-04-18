قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متواضعة وخدومة.. من هي الدكتورة ليلى البرادعي؟
ضياء رشوان: مصر القوة العسكرية الأكبر في المنطقة والجهود مستمرة لوقف حرب غزة
أنا تحت أمر الدولة.. أول رد من مالك بلبن على إغلاق الفروع
موجودين في 10 دول.. مالك بلبن يكشف مفاجأة عن إغلاق الفروع
بشرى لأصحاب هواتف سامسونج القديمة.. تحديث أندرويد 15 قادم.. هل جهازك بينهم؟
سلاح الجو الأمريكي يهاجم مواقع الحوثيين في صنعاء
الجمعة الساعة 12:00.. قدم ساعتك 60 دقيقة رسميًا هذا الموعد
سعر اليورو اليوم 18-4-2025
قبل ساعات من مواجهة الأهلي .. قرار رسمي في صن داونز
مجدي الهواري ناعيًا سليمان عيد : مفيش أفيش ولا أجرك كام
وفاة الدكتورة ليلى البرادعي وزوجها.. ووزيرة التضامن تنعاها
القاهرة الإخبارية: مشاورات حماس مستمرة للتوصل إلى الهدنة في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بشرى لأصحاب هواتف سامسونج القديمة.. تحديث أندرويد 15 قادم.. هل جهازك بينهم؟

One UI 7
One UI 7
احمد الشريف

تستعد شركة سامسونج لإطلاق تحديث One UI 7 المبني على نظام أندرويد 15، لعدد من هواتفها القديمة، وذلك خلال شهر مايو 2025، بعد أن بدأ التحديث بالفعل في الوصول إلى سلسلة Galaxy S24 والأجهزة القابلة للطي الأحدث.​

 

جدول التحديثات المرتقبة

وفقًا للجدول الزمني الرسمي الذي نشرته سامسونج، فإن التحديث سيصل إلى الأجهزة التالية خلال شهر مايو 2025

سلسلة Galaxy S23​

سلسلة Galaxy S22​

سلسلة Galaxy S21​ 

Galaxy Z Fold5 و Z Flip5​

Galaxy Z Fold4 و Z Flip4​

Galaxy Z Fold3 و Z Flip3​

Galaxy S23 FE و S21 FE

Galaxy Tab S9 / S8 (بجميع إصداراتها)​

Galaxy A34 و A35 و A16​

Quantum 4 و Quantum 5​

ومن المتوقع أن يبدأ التحديث بالوصول تدريجيًا إلى هذه الأجهزة، مع إمكانية توفره في مناطق معينة قبل غيرها.​

 أبرز ميزات One UI 7

من أبرز ميزات نظام One UI 7 هي تحسينات في الأداء والأمان: توفير تجربة أكثر سلاسة واستقرارًا، بالاضافة إلى واجهة مستخدم محدثة ذات تصميم أكثر حداثة وتخصيصًا.​

وعلاوة على ذلك، يتضمن ميزات ذكاء اصطناعي جديدة مثل "Audio Eraser" لتحسين جودة الصوت في التسجيلات، علاوة على تحسينات في الخصوصية كأدوات جديدة لحماية بيانات المستخدم.​

 كيفية التحقق من التحديث

للتحقق من توفر التحديث على جهازك؛ يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى “الإعدادات”.

اختر “تحديث البرنامج”.

اضغط على "تنزيل وتثبيت"​.

نظام أندرويد 15 تحديث One UI 7 سامسونج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف.. والتنفيذ الأسبوع المقبل

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف.. والتنفيذ الأسبوع المقبل

من هو مؤمن عادل صاحب محلات بلبن في مصر

مفيش قشطوطة تاني.. من هو الدكتور مؤمن عادل صاحب محلات بلبن في مصر

سليمان عيد

جمال شعبان يكشف أسبابا جديدة عن وفاة سليمان عيد

الجمعة الساعة 12:00.. قدم ساعتك 60 دقيقة رسميًا هذا الموعد

الجمعة الساعة 12:00.. قدم ساعتك 60 دقيقة رسميًا هذا الموعد

أحد فروع بلبن... أرشيفية

أول بيان من بلبن بعد إغلاق فروعها.. وسلامة الغذاء ترد: تسمم وألوان محظورة دوليا.. تفاصيل

سليمان عيد

جـ ـثة مش بتتكلم.. آخر أعمال الراحل سليمان عيد هذا الفيلم

مرتبات

مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2025

بعد وفاة سليمان عيد.. هذه العلامات تشير إلى إصابتك بأزمة قلبية وشيكة

بعد وفاة سليمان عيد.. هذه العلامات تشير إلى إصابتك بأزمة قلبية وشيكة

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | ماذا يحدث للجسم عند شرب عصير البرتقال في الصباح؟.. جمال شعبان يكشف أسباب جديدة عن وفاة سليمان عيد

سليمان عيد

جمال شعبان عن سبب وفاة سليمان عيد: توقف مفاجئ للقلب الطيب البسيط

الكنافة

طريقة عمل الكنافة في المنزل زي المحلات

بالصور

بدء حفل زفاف شقيق الفنان أحمد داش

حفل زفاف كريم داش
حفل زفاف كريم داش
حفل زفاف كريم داش

بعد إغلاق بلبن و كرم الشام.. مخاطر وجود البكتيريا الممرضة والألوان المحظورة دوليا في الطعام

نصائح للوقاية من التعرض للتسمم الغذائي بسبب الأطعمة
نصائح للوقاية من التعرض للتسمم الغذائي بسبب الأطعمة
نصائح للوقاية من التعرض للتسمم الغذائي بسبب الأطعمة

كورونا الأمعاء.. اعرف الأسباب والأعراض وطرق الوقاية والعلاج

ما هو كورونا الأمعاء؟
ما هو كورونا الأمعاء؟
ما هو كورونا الأمعاء؟

بعد وفاة سيدة أجنبية في مركز تجميل بأكتوبر.. تحذيرات من مخاطر عمليات شفط الدهون

مضاعفات خطيرة لعمليات شفط الدهون
مضاعفات خطيرة لعمليات شفط الدهون
مضاعفات خطيرة لعمليات شفط الدهون

فيديو

حفصة رزقى

الأولى سبب المشاكل والتانية مش خرابة بيوت.. حفصة رزقى دعمت زوجها بامرأة ثالثة

علياء صبحي

اللودر هشّم سيارتها .. تفاصيل حادث علياء صبحي بالتجمع

الفنان سليمان عيد

رحيل فارس الكوميديا.. وداعا الفنان سليمان عيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر يكتب: "المعايير المزدوجة للمحكمة الجنائية الدولية"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

المزيد