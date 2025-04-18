بشرى لأصحاب هواتف سامسونج القديمة.. تحديث أندرويد 15 قادم.. هل جهازك بينهم؟

تستعد شركة سامسونج لإطلاق تحديث One UI 7 المبني على نظام أندرويد 15، لعدد من هواتفها القديمة، وذلك خلال شهر مايو 2025، بعد أن بدأ التحديث بالفعل في الوصول إلى سلسلة Galaxy S24 والأجهزة القابلة للطي الأحدث.​

جدول التحديثات المرتقبة

وفقًا للجدول الزمني الرسمي الذي نشرته سامسونج، فإن التحديث سيصل إلى الأجهزة التالية خلال شهر مايو 2025

سلسلة Galaxy S23​

سلسلة Galaxy S22​

سلسلة Galaxy S21​

Galaxy Z Fold5 و Z Flip5​

Galaxy Z Fold4 و Z Flip4​

Galaxy Z Fold3 و Z Flip3​

Galaxy S23 FE و S21 FE

Galaxy Tab S9 / S8 (بجميع إصداراتها)​

Galaxy A34 و A35 و A16​

Quantum 4 و Quantum 5​

ومن المتوقع أن يبدأ التحديث بالوصول تدريجيًا إلى هذه الأجهزة، مع إمكانية توفره في مناطق معينة قبل غيرها.​

أبرز ميزات One UI 7

من أبرز ميزات نظام One UI 7 هي تحسينات في الأداء والأمان: توفير تجربة أكثر سلاسة واستقرارًا، بالاضافة إلى واجهة مستخدم محدثة ذات تصميم أكثر حداثة وتخصيصًا.​

وعلاوة على ذلك، يتضمن ميزات ذكاء اصطناعي جديدة مثل "Audio Eraser" لتحسين جودة الصوت في التسجيلات، علاوة على تحسينات في الخصوصية كأدوات جديدة لحماية بيانات المستخدم.​

كيفية التحقق من التحديث

للتحقق من توفر التحديث على جهازك؛ يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى “الإعدادات”.

اختر “تحديث البرنامج”.

اضغط على "تنزيل وتثبيت"​.