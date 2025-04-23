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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف في قبرص.. شركة تعلن عن 6 فرص برواتب تصل لـ 88 ألف جنيه شهريًا

وزير العمل محمد جبران،
وزير العمل محمد جبران،
أ ش أ

أعلن وزير العمل محمد جبران، عن توفير 6 فرص عمل في شركة Multimarine Services Ltd، القبرصية، وذلك على مهنة فني لحام.

على تكون في التخصصات الآتية: “لحام ألواح وأنابيب الفولاذ الكربوني بشكل أساسي باستخدام طرق اللحام GTAW، أو مزيج من طرق اللحام Smaw fsaw/Gmaw ..واللحام بقوس الغاز، واللحام بالقوس الكهربائي، واللحام بالقوس المعدني للفولاذ، واللحام بالقوس الكهربائي المحمي”.

إجمالي الراتب كل شهر 1500 يورو

وقالت مدير عام الإدارة العامة للتشغيل هبة أحمد - في بيان للوزارة - إن مميزات هذه الفرص، أن إجمالي الراتب كل شهر 1500 يورو، و38 ساعة عمل لمدة 5 أيام في الأسبوع، بالإضافة إلى ساعات عمل إضافية مدفوعة الأجر، وتوفر الشركة المواصلات من وإلى العمل مجانا، ويمكن أن توفر السكن والوجبات بمقابل ثابت من أجر العامل.

يمكن تجديده لمدة عامين

كما توفر الشركة تذاكر سفر من وإلى مصر مجانا، ومدة العقد 24 شهرا، ويمكن تجديده لمدة عامين آخريين، والشروط ألا تقل الخبرة عن 5 سنوات، ويفصل مؤهلات للحام، ومن لديه شهادات خبرة بالمجال، كما يشترط إجادة اللغة الإنجليزية..ويمكن تقديم صور من المستندات، والسيرة الذاتية باللغة الإنجليزية من أمس الثلاثاء ولمدة 3 أيام على الرابط التالي: https://egyres.manpower.gov.eg/Request_CY/index
 

وزير العمل فرص عمل الإدارة العامة للتشغيل

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