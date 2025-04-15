برواتب 4000 دينار .. فرص عمل بدول الخليج لهذه الفئات

يبحث عدد كبير من الراغبين في السفر والعمل بدول الخليج عن الوظائف المتاحة التي تعلنها وزارة العمل عن توفير فرص عمل جديدة، وخاصة للأطباء المصريين في عدد من التخصصات الطبية، وذلك للعمل داخل دولة البحرين.

وظائف شاغرة في البحرين برواتب تصل إلى 4000 دينار

أعلنت وزارة العمل عن توفير 6 فرص عمل طبية في عيادات “أكاديمية الحقيل الطبية التخصصية” بدولة البحرين، برواتب مجزية تتراوح بين 1000 و4000 دينار بحريني، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب المصري بالخارج، بالتعاون مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي، والإدارة العامة للتشغيل.

التخصصات المطلوبة ورواتبها

شملت الوظائف المعلنة عددًا من التخصصات الطبية الدقيقة، وجاءت تفاصيلها كما يلي:

استشاري تجميل: براتب يتراوح بين 2500 إلى 3000 دينار بحريني

أخصائي علاج عصب الأسنان: براتب يتراوح بين 1000 إلى 1200 دينار بحريني

استشاري سمنة ومناظير: براتب يتراوح بين 2000 إلى 3000 دينار بحريني

استشاري جلدية: براتب يتراوح بين 2000 إلى 3000 دينار بحريني

استشاري تجميل نسائي: براتب يتراوح بين 3000 إلى 4000 دينار بحريني

استشاري أطفال أنابيب: براتب يتراوح بين 3000 إلى 4000 دينار بحريني

مميزات التعاقد وطريقة التقديم

تتضمن الوظائف المعلنة مزايا متعددة منها التأمين الطبي، والراتب الأساسي الذي يختلف حسب سنوات الخبرة. ويبدأ التقديم اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 15 إبريل ولمدة 3 أيام. على من يرغب في التقديم إرسال السيرة الذاتية مرفقة بشهادات المؤهل والخبرة على البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]



وظائف خالية من وزارة الشباب والرياضة بمرتبات تصل لـ 15 ألف جنيه

في إطار جهودها المستمرة لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب، أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن توافر عدد من الوظائف الخالية للعمل في إحدى شركات تصنيع ألعاب الأطفال، بمرتبات تصل إلى 15 ألف جنيه شهريًا، مع توفير مميزات عديدة للعاملين.

الوظائف المطلوبة

جاءت الوظائف المطلوبة وفق ما أعلنته الوزارة على النحو التالي:

مدير فرع: يشترط وجود خبرة لا تقل عن 5 سنوات

خدمة عملاء: لا يشترط وجود خبرة سابقة

مسؤول مبيعات خارجية: يشترط وجود خبرة من 2 إلى 5 سنوات

الشروط العامة للتقديم

أن يكون العمل في محافظتي القاهرة أو الجيزة

الحصول على مؤهل دراسي (عالي أو متوسط) حسب الوظيفة

ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا

توفر الخبرة المطلوبة وفق كل وظيفة

المميزات والحقوق الوظيفية

رواتب مجزية تصل إلى 15 ألف جنيه شهريًا حسب طبيعة الوظيفة

عدد ساعات العمل 8 ساعات يوميًا

تأمين طبي وتأمين اجتماعي

عمولة مبيعات إضافية

خطوات التقديم

للتقديم على الوظائف الخالية، يجب الدخول على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر موقع “فيس بوك”، ومن خلالها الوصول إلى استمارة التقديم، وملء البيانات المطلوبة بشكل صحيح.