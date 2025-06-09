الحدائق تستقبل زوار العيد في المحافظات.. وحملات الطب البيطري والتموين والصحة مستمرة على مدار اليوم

أ ش أ

واصل آلاف المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية اليوم الاثنين توافدهم على المتنزهات والحدائق العامة ومراكز الشباب والنوادي للاحتفال برابع أيام عيد الأضحى المبارك.

ففي محافظة دمياط، توافد المواطنون لليوم الرابع على التوالي فى مناطق الشواطئ والحدائق العامة بكل من رأس البر ودمياط الجديدة لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك، بينما استمرت حالة الطوارىء مرفوعة في كافة المرافق الخدمية، لمواجهة أي أحداث أو طوارئ تحدث نتيجة ازدحام المدينة بالمواطنين وبخاصة منطقة الشواطئ والتي تم تزويدها بأعداد كبيرة من المسعفين لسرعة إنقاذ من يتعرض للغرق بالإضافة إلى تواجد سيارات الإسعاف على شواطئ المدينة.

حملات مكثفة ومستمرة على مدار اليوم

كما تقوم مديريات الطب البيطري والتموين والصحة بحملات مكثفة ومستمرة على مدار اليوم على المطاعم والفنادق والمحلات العامة لضبط المواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي والمحافظة على صحة المواطنين.

وفي دمياط الجديدة، قام جهاز المدينة بتنظيم حفلات موسيقية وغنائية بالحديقة المركزية بالمدينة للترفيه عن الزائرين، وتم نشر عدد كبير من المسعفين والمنقذين على طول الشاطئ لحماية المواطنين من الغرق في مياه البحر، وتم تجهيز منطقة الشواطئ بدورات المياه اللازمة والكافتيريات وساحات انتظار السيارات على طول الشاطئ لمنع تكدس السيارات.

وفي الإسكندرية، أكدت وكيل وزارة الصحة الدكتورة غادة ندا، انتشار فرق التأمين الطبي والفعاليات الصحية بأماكن المتنزهات والتجمعات لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالمجان خلال احتفالات عيد الاضحي المبارك.

وأوضحت الدكتورة غادة ندا أن التأمين الطبي شمل جميع المناطق الطبية وبالتعاون مع الإدارات المختلفة بمديرية الشئون الصحية.

وأضافت أن جميع المقرات تقدم خدمات مبادرات الصحة العامة تحت شعار 100 مليون صحة و التي تشمل مبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن الامراض المزمنة و الاعتلال الكلوي و الكشف المبكر عن الأورام السرطانية بالمجان.

حدائق ومتنزهات أسوان تستقبل المواطنين والأفواج السياحية

فيما واصلت الحدائق العامة والمتنزهات بمحافظة أسوان، بإجمالي 140 حديقة بمختلف المراكز والمدن استقبال المواطنين والأفواج السياحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك للاستمتاع بالبانوراما الجمالية للمسطحات الخضراء التي أتاحتها المحافظة للجمهور.

توزيع الهدايا والبالونات والألعاب على الأطفال

وقال محافظ أسوان الدكتور إسماعيل كمال، إنه كلف العاملين بإدارة الحدائق العامة بالمحافظة برئاسة المهندس محمد حسن بتوزيع الهدايا والبالونات والألعاب على الأطفال الذين توافدوا على الحدائق وفقاً للتكليفات الصادرة في هذا الشأن بهدف إضفاء الأجواء الاحتفالية والفرحة والبهجة على الأطفال خلال العيد.

ووجه المحافظ أيضًا اللجان المختصة بالمرور على المراسى والعائمات بأنواعها المختلفة لمراجعة التراخيص والسلامة الإنشائية ومنع التحميل الزائد للحفاظ على سلامة المواطن الأسواني من أي أضرار.

وفي سياق متصل واصل المواطنين بأسوان جولاتهم خلال رابع أيام عيد الأضحى المبارك، بالمتنزهات العامة والحدائق والجزر النيلية غرب النيل بأسوان وسط مظاهر من الاحتفالات.