محافظ الغربية يستقبل الأنبا إغناطيوس والقمص أبانوب لويس للتهنئة بعيد الأضحى

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مساء اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، نيافة الأنبا إغناطيوس، الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى وتوابعها، والقمص أبانوب لويس، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد أبانوب بسمنود.

وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، في لقاء ساده الدفء والمحبة، وعكس روح الوحدة الوطنية المتجذرة في وجدان الشعب المصري.

تهنئة الاخوه الأقباط

وخلال اللقاء، أعرب محافظ الغربية عن خالص تقديره لهذه الزيارة الكريمة، والتي تجسد عمق الروابط الأخوية التي تجمع أبناء الوطن الواحد، مشيرًا إلى أن الأعياد والمناسبات الدينية تظل دائمًا فرصة لتجديد أواصر المحبة والتراحم، وتعكس القيم الإنسانية التي تأسست عليها الدولة المصرية.

استقبال اسقف المحلة

وأكد المحافظ أن محافظة الغربية تولي اهتمامًا كبيرًا بترسيخ مبادئ التعايش وقيم المحبة، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن مصر ستظل نموذجًا فريدًا للوحدة الوطنية، التي تُمثل حجر الزاوية في مسيرة البناء والتنمية، في ظل قيادة سياسية تؤمن بالمواطنة وتدعم كافة الجهود التي تعزز اللحمة الوطنية.

من جانبه، أعرب نيافة الأنبا إغناطيوس عن تقديره لهذا اللقاء الودي، وحرصه على تقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيدًا بحالة التماسك والتلاحم التي تعيشها مصر، والتي تؤكد أن قوة هذا الوطن تكمن في وحدة أبنائه وتماسكهم أمام أي تحديات.

كما عبّر القمص أبانوب لويس عن سعادته بالمشاركة في تقديم التهنئة لمحافظ الغربية وأبناء المحافظة بهذه المناسبة المباركة، مؤكدًا أن العلاقات الوثيقة التي تربط بين أبناء الشعب المصري هي عنوان لقيم التسامح والعيش المشترك، ومشددًا على أن المناسبات الدينية تمثل فرصة لتعزيز الأخوة والمحبة، وأن ما تشهده الغربية من أجواء إيجابية هو نتاج قيادة حريصة على جمع الكلمة وتعزيز روح الانتماء.

تعظيم روابط المحبة

وفي ختام اللقاء، دعا اللواء أشرف الجندي المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها وقيادتها، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة بالخير واليُمن والبركات، مؤكدًا أن المحافظة تمضي قدمًا في تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة، بروح من التعاون والتكاتف بين جميع فئات المجتمع.