نشرة المرأة والمنوعات| اشرب كوب ماء ساخن على الريق وسترى النتيجة.. ورم يهدد الشباب ينتشر أسرع من سرطان القولون

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

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