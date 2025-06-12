أخبار السيارات| كاديلاك أوبتيك V موديل 2026 بأداء رياضي وتكنولوجيا متطورة.. مواصفات أوبل موكا 2026 الكروس أوفر

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين، أشهر السيارات المستعملة والجديدة وأسعارها، إلى جانب طرازات “كسر الزيرو” والجديدة، وأخبار عالمية عن السيارات.

يحتوي سوق السيارات على الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات .

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات .

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات .

كاديلاك أوبتيك هي سيارة كروس أوفر رياضية متعددة الاستخدامات فاخرة مدمجة تعمل بالبطارية، وتسوق تحت مظلة كاديلاك التابعة لشركة جنرال موتورز، وتقوم بصناعتها شركة SAIC-GM ، وهي مشروع مشترك بين شركة شنجهاي لصناعة السيارات الصينية (SAIC) وجنرال موتورز.



