البنت ماتت .. القبض على سائق دهس فتاتين بالمقطم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة بالسير برعونة والإصطدام بطالبة، مما أدى لوفاتها بمنطقة المقطم بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بوقوع حادث تصادم إحدى السيارات بطالبتين حال عبورهما الطريق، مما أدى لإصابتهما بكسور متفرقة بالجسم، ووفاة إحداهما متأثرة بإصابتها، وذلك بدائرة قسم شرطة المقطم .

أمكن ضبط السيارة وقائدها (لا يحمل رخصة قيادة - مقيم بدائرة القسم ) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .