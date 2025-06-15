وزير الرياضة أمام النواب: نخدم 65% من سكان مصر .. و لجنة الشباب تلعب دورا مهما

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، إن لجنة الشباب بمجلس النواب شريك أساسي ،في كل منتج يخرج عن وزارة الشباب ، وذلك تحقيقا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية دعم الشباب المصري.



جاء ذلك خلال مشاركة وزير الشباب في اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ،بحضور اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والنائب محمد الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب ، واللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بالوزارة والمستشار محمد دياب ، والدكتور محمد عساف مدير المنشآت الشبابية ، والدكتور علاء جاب الله مدير الاتصال السياسي بالوزارة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمراكز الشباب.

أكد وزير الشباب، أن الوزارة ساهمت مع اللجنة في حل المشكلات التي تواجه الشباب المصري في مختلف المحافظات ،وذلك تلبية لجميع مطالب اهالينا في الدوائر الانتخابية ، حيث نحرص علي تقديم كافة الدعم لهم ، مشيرا إلي أن دور لجنة الشباب لم يتقهقر لحظة في التواصل مع القطاع الأهلي الممثل في الأندية الرياضية ، وكذلك في قطاع الشباب من خلال التواصل مع مراكز الشباب المختلفة .

أكد الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب أن الرؤى بين وزارة الشباب ، ولجنة الشباب بمجلس النواب برئاسة النائب محمود حسين ، موحدة ولا يوجد خلافات بينا ، حيث نسعي دائما للوصول الي افضل الحلول التي تساعد الشباب المصري ، لافتا إلي أن الوزارة تتعامل مع ٦٥٪ من عدد سكان مصر وهى فئة الشباب .

وأشاد الوزير بالمؤتمر الذي نظمه حزب مستقبل وطن أمس بمحافظة الإسكندرية ، بمشاركة آلاف الشباب ، مؤكدا أن ذلك المؤتمر جاء في توقيت يناسب سياسيا مع صمود الشعب المصري وأهمية تماسكنا داخليا، وهو ما يتماشي مع رؤية الدولة المصرية والقيادة السياسية، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية ، علي دورهم في حفظ الأمن القومي المصري .

من جانبه قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، أن هناك تعاون وثيق بين اللجنة ووزارة الشباب ، وهو ما انعكس علي تذليل العديد من الصعوبات التي تواجه الشباب المصري، وتلعب اللجنة دور مهم ومكمل لوزارة الشباب التي لا تبخل بأي مجهود لحل أي مشكلة.

وأوضح رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب ، علي استمرار قيام اللجنة بدورها الرقابي والتشريعي ، من أجل تحقيق مصالح الشباب المصرى ، حيث تسعي اللجنة بالتعاون مع وزارة الشباب ، علي تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ،بمساعدة الشباب المصري في ممارسة الرياضة ، خاصة أن مراكز الشباب تحميهم من عدد من المخاطر الكبيرة.