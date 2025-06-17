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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر الثلاثاء 17 يونيو 2025

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر الثلاثاء 17 يونيو 2025
سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر الثلاثاء 17 يونيو 2025
عبد الفتاح تركي

سعر الذهب عيار 21 اليوم يحظى باهتمام كبير من جانب المواطنين على منصات البحث، وفق آخر تحديث قبل بداية تعاملات الثلاثاء 16 يونيو 2025 في محلات الصاغة بدون مصنعية، إذ سجل سعر الذهب عيار 21 وفقًا لآخر تحديث نحو 4850 جنيهًا للبيع، و4825 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن

على المستوى المحلي سجل سعر الذهب الآن عيار 24 نحو 5542.75 جنيه للبيع، و5514.25 جنيه للشراء، ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 4157.25 جنيه للبيع، و4135.75 جنيه للشراء، وتأثر سعر الجنيه الذهب بالانخفاض الأخير، إذ تراجع ليسجل نحو 38800 جنيهًا للبيع، و38600 جنيهًا للشراء. 

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سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر الثلاثاء 17 يونيو 2025

سعر الذهب العالمي

على المستوى العالمي ارتفعت سعر أوقية الذهب مقارنة بآخر تحديث أمس الاثنين 16 يونيو 2025، إذ وصلت إلى 3398.37 دولار للبيع، و3398.08 دولار للشراء، مقارنة بسعرها الذي سجلته بنحو 3391.77 دولار للبيع، و3391.48 دولار للشراء.

سعر الذهب الآن في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5542.75 جنيه للبيع، و5514.25 جنيه للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 5081 جنيهًا للبيع، و5054.75 جنيه للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4850 جنيهًا للبيع، و4825 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4157.25 جنيه للبيع، و4135.75 جنيه للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 3233.25 جنيه للبيع، و3216.75 جنيه للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 12 نحو 2771.5 جنيه للبيع، و2757.25 جنيه للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 9 نحو 2078.5 جنيه للبيع، و2067.75 جنيه للشراء.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 38800 جنيهًا للبيع، و38600 جنيهًا للشراء.

سجل سعر أوقية الذهب نحو 3398.37 دولار للبيع، و3398.08 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر الثلاثاء 17 يونيو 2025

سعر الذهب بالمصنعية

من المتعارف عليه أن أسعار الذهب في مصر تختلف في المصنعية من محل صاغة إلى آخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 10 و150 جنيهًا، باختلاف نوع عيار الذهب، إذ تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، كما تستخدم الأوقية التي تزن 31.1 جرام وحدةً لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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