قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ميدو يتحرك خلف الكواليس.. تفاصيل قائمة الزمالك الجديدة قبل التعاقد مع المدرب الأجنبي
سماع أصوات طيران حربي يجوب سماء مدينة الرمادي بالعراق
حماس تحذّر الولايات المتحدة من التدخل عسكريا ضد إيران
كريم عبد الحق: أتجه لتقديم شكوى رسمية ضد الزمالك لاسترداد أموالي
بعد تداول البعض وجود شبهة جنائية.. لطيفة تحسم الجدل حول سبب وفاة شقيقها
أسرع من الصوت.. ما هو صاروخ فتّاح الذي أطلقته إيران على إسرائيل؟
ننشر الصور الأولى لحريق عقار سكني بطريق التأمين في أسوان
محافظ القاهرة يوجّه بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لمصابي عقار حى السيدة زينب المنكوب
صنداونز يهزم أولسان هيونداي ويمنح إفريقيا أول فوز في مونديال الأندية 2025
السيطرة على حريق عقار سكني بطريق التأمين في أسوان
ترامب يلتقي قائد الجيش الباكستاني في البيت الأبيض اليوم الأربعاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الثانوية الأزهرية.. طلاب العلمي يؤدون اليوم امتحان الصرف

امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
محمد شحتة

يؤدي اليوم الأربعاء، طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، امتحان مادة الصرف ضمن امتحانات الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالي.

عدد طلاب الثانوية الأزهرية

ويحرص الأزهر الشريف سنويًا على تطوير منظومة الامتحانات، بما يضمن توفير بيئة تربوية آمنة ومحفزة، تلتزم بأعلى معايير العدالة والانضباط. وقد روعي في إعداد الامتحانات أن تكون متنوعة وشاملة، تقيس مهارات الفهم والتحليل والاستيعاب، وتبتعد عن النمط التقليدي القائم على الحفظ فقط.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طلاب وطالبات على مستوى الجمهورية، موزعين على 577 لجنة امتحانية.

وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى يوم الأربعاء الموافق 9 يوليو، بينما تمتد امتحانات القسم الأدبي حتى يوم الخميس الموافق 10 يوليو.

شكاوى امتحان الفيزياء

وتابعت غرفةُ العمليات المركزية لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية ما تمَّ تداوله من بعضُ الطلاب والطالبات عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن صعوبة امتحان مادة الفيزياء، الذي أدَّاه طلابُ القسم العلمي السبت 14 يونيو.

وفي استجابةٍ سريعة، قرَّر الدكتور محمد الضويني، وكيلُ الأزهر الشريف، تشكيلَ لجنةٍ من كبار مستشاري المادة ومعلِّميها المتخصصين، لفحص ما أُثير من ملاحظات وشكاوى، ورفع تقريرٍ عاجلٍ لاتخاذ اللازم.

وشدَّد وكيل الأزهر، على أنَّ الأزهر الشريف، بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يضع مصلحةَ الطلاب فوق كل اعتبار، ويُقدِّر ما يبذلونه من جهدٍ طوال العام، مؤكِّدًا: إننا لن نقبل بإيقاع أيِّ ظلمٍ على أبنائنا، وإذا ثبت وجودُ أيِّ خللٍ في مواصفات الورقة الامتحانية، فلن نتوانى في إعطاء كلِّ ابنٍ من أبنائنا حقَّه كاملًا.

وفي استطلاع لآراء الطلاب عن أسئلة امتحان الفيزياء اليوم في امتحانات الثانوية الأزهرية بمنطقة مطروح الأزهرية، قال بعض الطلاب أن امتحان اليوم كان فيه صعوبة وفي مستوى الطالب أعلى من المتوسط وفيه بعض الغموض.

كما كان وقت الامتحان غير كاف للإجابة على أسئلة الفيزياء ولذا كان الطلاب في حاجة إلى وقت إضافي، وكشف أحد الطلاب يدعى محمد السيد، أن امتحان اليوم كان من أصعب الامتحانات لأنه بالرغم من حل نماذج امتحانات كثيرة قبل الامتحان إلا أن الامتحان كان صعبا مقارنة بالسنوات الماضية.

ومن أمام أحد المعاهد الأزهرية بمنطقة حلمية الزيتون بالقاهرة، أكد الطلاب أن امتحان الفيزياء اليوم كان صعب جدا وكان في مستوى الطالب المتفوق والطالب المتوسط لا يستطيع الإجابة عنه.

أوضح الطلاب أن امتحان مادة الفيزياء اليوم بامتحانات الثانوية الأزهرية، لم يرد منه أي سؤال أو نقطة من امتحانات السنوات السابقة في الثانوية الأزهرية، قائلا: أراهن إن في مدرسين مش هيعرفوا يحلوه".

الثانوية الأزهرية امتحانات الثانوية الأزهرية عدد طلاب الثانوية الأزهرية شكاوى امتحان الفيزياء أسئلة امتحانات الثانوية الأزهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمدي نجاد

حقيقة مقـ تل الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد

مواعيد غلق المحلات والمولات

عقوبات رادعة للمخالفين.. مواعيد غلق المحلات والمولات صيف 2025

مشروع قانون الإيجار القديم

محدش هيخرج من شقته.. مفاجأة في تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم

زيزو

آخر 9 شهور في عقده .. مفاجأة غير محسوبة تخص زيزو

صورة أرشيفية

رئيس إسكان النواب: موافقة نهائية على تعديلات قانون الإيجار القديم

أشرف بن شرقي

بعد صورة بن شرقي| السنوس قالب السوشيال ميديا.. تفاصيل أغرب بديل للتدخين

الفنان القدير الراحل نور الشريف

مصدومة.. أول تعليق من ابنة الراحل نور الشريف بعد انهيار منزله في السيدة زينب |خاص

الايجار القديم

عنوانك يحدد إيجارك.. القانون الجديد يرفع الإيجارات القديمة حسب المنطقة

ترشيحاتنا

ارشيفية

قرار عاجل بشأن سائق تعدى على رجل مرور بالجيزة

محكمة

حبس لص سرقة العقارات تحت الإنشاء بالقطامية

متهم

قرار عاجل بشأن المتهم بالتحرش بفتاة في التجمع

بالصور

البابريكا.. بهار شهي وفوائد مذهلة للقلب والمناعة والعينين

فوائد إستخدام البابريكا
فوائد إستخدام البابريكا
فوائد إستخدام البابريكا

في عز الصيف.. أفضل أطعمة ومشروبات لتبريد حرارة الجسم طبيعيًا

مشروبات وأطعمة تخفف من الشعور بالحرارة في فصل الصيف
مشروبات وأطعمة تخفف من الشعور بالحرارة في فصل الصيف
مشروبات وأطعمة تخفف من الشعور بالحرارة في فصل الصيف

دراسة: النوم لساعات إضافية في عطلة نهاية الأسبوع يقي من فقدان السمع عند الكبر

هل يحمي النوم الجيد الأعصاب المرتبطة بالسمع؟
هل يحمي النوم الجيد الأعصاب المرتبطة بالسمع؟
هل يحمي النوم الجيد الأعصاب المرتبطة بالسمع؟

دراسة أمريكية: تناول الزبدة يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري

الزبدة ترفع "الكوليسترول الجيد"
الزبدة ترفع "الكوليسترول الجيد"
الزبدة ترفع "الكوليسترول الجيد"

فيديو

فضل شاكر

بعد طرحها بأيام .. «الحب وبس» لـ فضل شاكر تتصدّر تريند اليوتيوب

خالد سرحان

سحر وشائعات.. خالد سرحان يكشف سر "الإصابة بالسحر" ويرد بحدة على لوسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر في مواجهة الاستهداف المركب.. قافلة السموم اسم خادع ومشروع خبيث

محمود زيدان

محمود زيدان يكتب.. الذين يبلغون رسالات الله.. الشعراوي نموذجًا

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

المزيد