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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لمدة شهر.. انطلاق حملة للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بكفر الشيخ

د.محمد أبو السعد
د.محمد أبو السعد
محمود زيدان

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، انطلاق حملة "خدمتكم لحد باب بيتكم" لطرق الأبواب، والتي تهدف إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بشكل مباشر ومجاني للسيدات في سن الإنجاب.

تأتي هذه الحملة، التي تستمر لمدة شهر كامل، تحت رعاية الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتورة سمر عارف، وكيلة المديرية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الحملة تهدف إلى الوصول إلى السيدات في منازلهن من خلال زيارات منزلية تقوم بها فرق مؤهلة ومدربة من الرائدات الريفيات.

وتابع: وخلال هذه الزيارات، سيتم تقديم المشورة الأسرية، وتوزيع وسائل تنظيم الأسرة المناسبة لكل حالة، بالإضافة إلى الإجابة على استفسارات السيدات حول الخيارات المتاحة، كل ذلك في بيئة تتسم بالخصوصية والدعم.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ صحة كفر الشيخ الصحة الانجابية

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