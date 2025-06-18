محافظ الوادي الجديد يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال رد الشئ لأصله بطرق الخارجة

كلّف اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحدة المعدات الثقيلة المركزية التابعة للمحافظة، بسرعة رد الشئ لأصله وإصلاح الشوارع الداخلية بأحياء مدينة الخارجة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم، يرافقه جهاد متولي رئيس المركز؛ لمتابعة أعمال ترميم الطرق الناتجة عن حفر الغاز الطبيعي بالأحياء، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال تيسيرًا على المواطنين وتحسين كفاءة الحركة بالطرق الداخلية.

من ناحية اخري أعلن الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، إطلاق البرنامج التدريبي "نحو حياة تكنولوجية أفضل"، بالتعاون مع مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية، فى إطار الاستغلال الأمثل للإجازة، ويستهدف تلاميذ المرحلة الإبتدائية من الصف الرابع حتى السادس الابتدائي.

وقال وكيل التعليم إن الهدف من البرنامج هو تدريب الطلاب منذ الصغر على مبادئ الحاسب الآلي وكيفية محاكاة سوق العمل والتعرف على ما هو جديد فى الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن مدة التدريب 3 أسابيع بواقع 3 أيام في الأسبوع (فترة صباحية) بمقر بالمركز الاستكشافي للعلوم بالخارجة.

وأكد فضل أن شروط الالتحاق بالبرنامج تضمنت أن يكون الطالب مقيدا من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي، وأن أسبقية التسجيل على الرابط المرفق وكتابة البيانات بشكل صحيح، ويتضمن رقم التليفون الذكي تطبيق “واتساب” للانضمام لجروب التدريب.