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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بنص مليون جنيه .. اركب كيا بيكانتو هاتشباك

كيا بيكانتو موديل 2010
كيا بيكانتو موديل 2010
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

كيا بيكانتو موديل 2010

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، كيا بيكانتو موديل 2010، وتنتمي بيكانتو لفئة السيارات الهاتشباك .

مواصفات كيا بيكانتو موديل 2010 الخارجية

كيا بيكانتو موديل 2010

تمتلك سيارة كيا بيكانتو موديل 2010 من الخارج تصميم عصري وجذاب بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة كيا، وتم تثبيت شعار شركة كيا على حقيبة السيارة الخلفية، وبها مساحات أمامية وخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغرية تم تثبيتها على الرفارف لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها 4 مقابض خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جرائد بنفس لون السيارة لإظهار الشكل الجمالي للسيارة .

محرك كيا بيكانتو موديل 2010

كيا بيكانتو موديل 2010

تحصل سيارة كيا بيكانتو موديل 2010 على قوتها من محرك سعة 1100 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 700 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة كيا بيكانتو موديل 2010 الداخلية

كيا بيكانتو موديل 2010

تحتوي مقصورة سيارة كيا بيكانتو موديل 2010 على الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها حوامل أكواب، وبها زجاج كهربائي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها اضاءة داخلية، وبها مراه للرؤية، وبها أحزمة امان .

سعر كيا بيكانتو موديل 2010

يبلغ سعر سيارة كيا بيكانتو موديل 2010 في سوق السيارات المصري للمستعمل 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

كيا بيكانتو موديل 2010

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك خبير سيارات يكون على دراية بجميع أجزاء السيارة حتي لا تقع في فخ شراء سيارة معيوبة .

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