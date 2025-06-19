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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس بورفؤاد: حملات مكثفة لمجابهة فارزي القمامة تحت ستار الليل | صور

بهنساوي : مرور ميداني لكافة مناور وممرات العقارات السكنية لمجابهة فرز القمامة
بهنساوي : مرور ميداني لكافة مناور وممرات العقارات السكنية لمجابهة فرز القمامة
محمد الغزاوى

تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم، استمرار الحملات المكبرة لمجابهة ظاهرة فرز القمامة تحت ستار الليل لما لها من آثار سلبية على الصحة العامة والبيئة المحيطة، وتمثل إساءة للمظهر الجمالي والحضاري لمدينة بورفؤاد، وذلك في إطار توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد بتكثيف المجهودات والمتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات والقضاء على المظاهر العشوائية.

بهنساوي : مرور ميداني لكافة  مناور وممرات العقارات السكنية لمجابهة فرز القمامة

هذا وقد أسفرت الحملة عن مصادرة عدد من عربات اليد كان يستخدمها فارزي القمامة ، مع استمرار المرور الميداني المكثف لممرات ومناور العقارات السكنية، مشددًا على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لمنع تكرار مثل هذه الظواهر.

كما وجه الدكتور إسلام بهنساوي بإستمرار الحملات والمتابعة الميدانية لضبط فارزي القمامة ومواجهتهم بكل شدة وحزم لما تمثله تلك الظاهرة السلبية من تبديد للمجهودات التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة في تجميل الشوارع والطرق الرئيسية وتطوير الحدائق .

وأضاف رئيس مدينة بورفؤاد بأنه في الوقت التي تقوم به المدينة بالتطوير وتجميل شوارع المدينة نجد هناك البعض من الخارجين علي القانون والمخالفين يقومون بتشوية المظهر الجمالي للمدينة من خلال إخراج القمامة من الصناديق المخصصة لذلك والقاءها خارج الصندوق مطالباً المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية للقضاء علي تلك الظاهرة التي لا تليق بالمدينة.

بورفؤاد القمامة الفرزة مدينة بورفؤاد حملات مكبرة

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