وزير الثقافة: لدينا 500 قصر ثقافة على مستوى الجمهورية ونسعى لتحويلها لمنارات حضارية

أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، أن الوزارة لديها 500 قصر ثقافة على مستوى الجمهورية،وذلك بواقع 30 قصرا بكل محافظة، من ضمن الـ 27 محافظة بالجمهورية.



وأشار هنو، إلى أن الوزارة تعمل على تطوير تلك القصور، ورفع كفاءتها وتحويلها لمنارات حضارية يستفيد منها المواطنون.



وتفقد وزير الثقافة أعمال تطوير قصر ثقافة بنها، الذي يهدف إلى تحديث المسرح الكبير، وتطوير أنظمة الحريق والإنذار المبكر، ورفع كفاءة البنية التحتية والإنشائية، بالإضافة إلى تجهيز القاعات بأحدث التجهيزات الفنية لخدمة الجمهور والمبدعين، وخاصة الشباب.



ويُعد قصر ثقافة بنها، الذي أُنشئ عام 1966 وجُدد عام 1994، من أقدم وأعرق المؤسسات الثقافية في محافظة القليوبية. يمتد القصر على مساحة 2225 مترًا مربعًا، ويضم مكتبة عامة، ومسرحًا كبيرًا، وقصرًا مخصصًا للأطفال. ويستضيف القصر مجموعة واسعة من الأنشطة الفنية والثقافية، بما في ذلك عروض الموسيقى والتنورة والورش الفنية والندوات الأدبية، بالإضافة إلى فرقة التراث الشعبي الخاصة به.