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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الوادي الجديد تتصدر نسب المحافظات بمبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

أعرب اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن تقديره لجهود فرع هيئة الدواء بالمحافظة، لتصدرها نسب التسجيل على مستوى الجمهورية بمبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق بنسبة بلغت ٩٦.٥ ٪ من إجمالي الصيدليات بالمحافظة، وهي المبادرة التي أطلقتها هيئة الدواء المصرية؛ لضمان التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكدت الدكتورة منة الله كمال مدير فرع الهيئة أن هذه الخطوة تأتي فى إطار المرحلة الحالية الخاصة بتسجيل الصيدليات للوحدات منتهية الصلاحية من الأدوية، والمقرر انتهائها في ٣٠ يوليو ٢٠٢٥، و يمكن الإطلاع على الدليل التنظيمي الذي يوضح المراحل والخطوات التنفيذية لمبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية، بدءً من الإبلاغ من المصنعين والموزعين والصيدليات وحتى التخلص الآمن من الأدوية وفقًا للمعايير البيئية والصحية وذلك من خلال الرابط التالي:
https://shorturl.at/8CzcF

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