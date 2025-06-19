"بالرجاء نحيا".. ختام المؤتمر التاسع لأسرة خدمة فرح وعطاء بالقاهرة

اختتمت اليوم الخميس، أسرة خدمة فرح وعطاء بالقاهرة، المؤتمر التاسع لأعضاء الخدمة.

بالرجاء نحيا

أقيمت فعاليات المؤتمر تحت شعار "بالرجاء نحيا"، في الفترة من السادس عشر، وحتى التاسع عشر من الشهر الجاري، وذلك ببيت الشهيد، بفايد.

شارك في المؤتمر الأب جورج جميل، راعي كنيسة عذراء السجود، بشبرا، والمرشد الروحي لخدمة فرح وعطاء، والقمص أنطونيوس سماحة، أحد رعاة كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة، والأب ميخائيل رشدي.

شارك أيضًا مسؤولو الأسرة المركزية لخدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية: الأخت ماري يونان، والأخت فيفي سمعان، والأخ مجدي حنا، بالإضافة إلى خدام فرح وعطاء من مختلف كنائس القاهرة، ومخدوميهم.

بدأ اليوم الختامي بصلاة القداس الإلهي، حيث قال الأب جورج في عظة الذبيحة الإلهية: اليوم ليس نهاية مؤتمرنا، بل بداية ما عشناه من رجاء في حياتنا، كما أعلنت الكنيسة الكاثوليكية عن عام يوبيل الرجاء، لنعيشه في حياتنا.

كذلك، تم تقديم كلمات الشكر والتقدير والامتنان إلى جميع القائمين على المؤتمر، وللأسرة المركزية لخدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية، لما تبذله من مجهودات كبيرة، لخدمة فرح وعطاء بالإيبارشية.

واختارت أسرة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية بالقاهرة شعار المؤتمر التاسع للخدمة ليحمل اسم "بالرجاء نحيا"، تزامنًا مع عام يوبيل الرجاء، الذي تعيشه الكنيسة الكاثوليكية بمصر والعالم هذا العام تحت عنوان"الرجاء لا يُخَيِبْ صاحبه".