نصر سالم: القواعد الأمريكية في الخليج ستكون هدفًا لإيران حال اندلاع حرب مباشرة

حذر اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، من خطورة أي تدخل أمريكي مباشر في الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل، مشددًا على أن مثل هذا التدخل قد يؤدي إلى "أوكرانيا جديدة" في منطقة الشرق الأوسط.

وقال سالم، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة الحياة، إن كافة القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في منطقة الخليج ستكون أهدافًا محتملة للقصف الإيراني في حال نشوب مواجهة عسكرية مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأشار إلى أن التصعيد الحالي، رغم خطورته، لا يتجه حتى الآن إلى استخدام الأسلحة النووية، مرجحًا أن يظل النزاع في إطاره التقليدي، رغم تورط أطراف إقليمية ودولية فيه.

وأضاف أن القوى الدولية الكبرى لن تترك إيران تخوض هذه المعركة منفردة، في حال تدخلت واشنطن، محذرًا من أن توسع نطاق الحرب قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها.