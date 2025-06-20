ميدو: ريبيرو خبرته قليلة جدا

كشف أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، عن رأيه في الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك عقب الخسارة أمام بالميراس البرازيلي.

وقال ميدو، في تصريحات ببرنامج "دورينا غير": "خوسيه ريبيرو، مدرب الأهلي خبرته قليلة جدًا في إدارة المباريات الكبيرة، اتسحب ورا الأسلوب إللي مدرب بالميراس عايز يلاعبه بيه".

وأضاف: “ظهيري الأهلي بيتقدموا خاصة يحيى عطية الله، مفيش خطة لعب لمدرب الأهلي وهو معاه الكورة هيعمل ايه، دخل زيزو، عمق الملعب وقفل على نفسه الملعب وزنق نفسه ومحمد هاني مبيتقدمش، والناحية التانية تريزيجيه بيستلم على الخط ويحيى عطيه الله، هو اللي بيتقدم”.

وأتم ميدو، تصريحاته قائلًا: "كان في استحواذ للأهلي ولكن مكنش فيه خطورة على المرمى".

وتعرض الأهلي للخسارة أمام بالميراس، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية.